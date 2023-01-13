Özgür Özel’in iddiaları yalan çıktı

CumhurıyetHalk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Özgür Özel, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile ilgili açıklayacağını duyurduğu dosya hakkında TBMM'de basın toplantısı gerçekleştirdi. Bakan Soylu hakkında olduğunu öne sürdüğü dosyayı "başına bir şey gelme" ihtimaline karşı üç kişiye daha verdiğini söyleyen CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in açıklamaları gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı. İçişleri Bakanlığı, Özel'in iddialarına ilişkin açıklamada bulundu. Bakanlık, CHP Grup Başkanvekili'nin kamuoyunun gündemini meşgul ettiği hezeyan dolu açıklamasını tüm kamuoyu tarafından ibretle izlediğini kaydetti. Sosyal medyada trol ordusu kurduğu iddia edilen Emin Şen'nin iddia edildiği gibi Bakanlık Müşaviri veya 657'ye tabi devlet memuru olmadığı açıklandı. Yine iddia edilenin aksine İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın basınla ilişkileri ve resmi sosyal medya hesaplarının ilgili birimlerin Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirlikleri tarafından sürdürüldüğü bilgisi paylaşıldı.