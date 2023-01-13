Polisten kaçarken kaza yapan araçtan darbeci hainler çıktı

FETÖ/PDY silahlı Terör örgütü üyelerinin Edirne üzerinden illegal yollardan sınır geçişlerinin engellenmesine yönelik Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı ve Edirne Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar kapsamında, içerisinde yurtdışına kaçmaya çalışan örgüt üyeleri olduğu değerlendirilen otomobilin İstanbul'dan Edirne'ye doğru geldiği tespit edildi. Yapılan çalışmalar sonrasında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Terörle Mücadele ekipleri tarafından otomobilin durdurulması için Havsa Ay-yıldız kavşağında tedbir alındı. Polis ekiplerinin bulunduğu noktaya gelen otomobil, dur ihtarlarına uymayıp kaçmaya başladı.

BAŞKA ARACA ÇARPARAK DEVRİLDİ

Kovalamaca esnasında araç sürücüsü başka bir araca çarptı. Devrilen otomobildeki sürücü ile birlikte 4 kişi hafif yaralandıktan sonra hastaneye kaldırıldı. Kimlik bilgileri tespit edilen 4 kişiden sürücü Uğur B:'nin Göçmen Kaçakçısı olduğu, Edirne 1. Asliye Ceza Mahkemesince Türk vatandaşı veya yabancının yurt dışına çıkmasına imkan sağlama suçundan yargılandığı ortaya çıkarken, araçtaki diğer 3 ismin ise 15 Temmuz hain darbe girişimine karışan eski askerler olduğu belirlendi.

VALİLİK VE HAVALİMANI İŞGALİNE KATILMIŞLAR

İllegal yollardan kaçakçı ile birlikte yurtdışına kaçmaya çalışan 3 isimden Umut Vedat A.'nın Hava Harp Okulundan ihraç yüzbaşı olduğu, İstanbul Valiliği'nin işgal edilmesi planına ilişkin görevlendirme listesinde adının bulunduğu, darbe girişimi devam ettiği sırada darbecilerin çağrısıyla birliğine geldiği öğrenildi. Umut Vedat A.'nın İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesince "Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs Etme" suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezası aldığı, dosyasının da İstinaf aşamasında görülmeye devam ettiği belirlendi. İhraç üsteğmen Tuncay D.'nin de Hava Harp Okulunda öğretmen üsteğmen olduğu, Atatürk Havalimanı işgalini yöneten İsa Öztürk'ün aramasıyla darbeci kanadın hareket merkezine geldiği, İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesince "Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs Etme" suçundan dosyasının İstinaf mahkemesinde görülmeye devam ettiği belirlendi.

YAKALANDIĞINDA ENİŞTESİNİN KİMLİK NUMARASINI VERDİ

Yurtdışına kaçmaya çalışanlardan ihraç Teğmen Adem Ç. ise, eniştesi E. Ç.'nin kimlik numarasını vererek gerçek kimliğini saklamaya çalıştı. Adem Ç.'nin de Hava Harp Okulundan öğretmen Teğmen olduğu, İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesince "Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs Etme" suçundan yargılandığı ve dosyasının İstinaf mahkemesi aşamasında olduğu öğrenildi. Yakalanan 3 eski askerinde pasaportlarından yurtdışına çıkış yasağı şerhi bulunduğu belirtildi. Kazada yaralanan darbeci askerlerin tedavilerinin ardından Edirne Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilecekleri öğrenildi.