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Giriş Tarihi: 13.1.2023 11:05

Şanlıurfa merkezli DEAŞ operasyonu: 4 tutuklu

Şanlıurfa merkezli 7 ilde Terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa merkezli DEAŞ operasyonu: 4 tutuklu

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı olan ve çeşitli illerde intihar saldırısı şeklinde eylemlerde bulunabilecek kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında Şanlıurfa merkezli Ankara, Bursa, Adana, Diyarbakır, Mardin ve Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 7 zanlı yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 4'ü tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla 3 şüpheli serbest bırakıldı

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Şanlıurfa merkezli DEAŞ operasyonu: 4 tutuklu
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