Şehit ve gazi yakınlarından İsveç’e tepki

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı üyesi 50 kişilik grup, İsveç'in Ankara Büyükelçiliği önünde toplanarak Stokholm'deki terör propagandasını protesto etti. Ellerinde, 'HDP-PKK'ya destek verenlere hakkımızı helal etmiyoruz' yazılı dövizler taşıyan grup, 'İsveç şaşırma, sabrımızı taşırma' sloganları attı.

"İSVEÇ'İ UYARIYORUZ"



Büyükelçilik önünde grup adına açıklama yapan Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Başkanı Lokman Aylar, İsveç'te gerçekleştirilen provokasyonu kınadıklarını belirterek, "PKK/PYD destekçisi hainler İsveç'te Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanına yönelik alçakça bir eylemin içine girmiş ve maalesef daha düne kadar kapımızda el pençe divan duran İsveçli yetkililer ise bu alçaklığa sessiz kalmış, çanak tutmuştur. Her fırsatta insan hakları ifade özgürlüğü gibi kendilerince tanımladıkları kavramların arkasına saklanan batının iki yüzü bir kez daha ortaya çıkmıştır. Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'nun terörle mücadele konusunda ortaya koyduğu güçlü irade sayesinde, yurt içinde ve yurt dışında eylem kabiliyetini kaybeden terör örgütleri iplerini elinde tutan sahiplerine dönmüş, maketli bir mücadeleye girmişlerdir. Bu eylem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın şahsı hedef alınarak gerçekleştirilmiş olsa da yüce Türk devleti ve milletimizin birliğini hedef almışlardır. NATO'ya girmek için 40 takla atan ve sözler veren İsveç'i uyarıyoruz" dedi.



Açıklamanın ardından büyükelçilik binası önüne siyah çelenk bırakıldı.