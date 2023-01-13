SON DAKİKA! Başkan Erdoğan’a yönelik alçak eylem için başsavcılık harekete geçti: İsveç makamlarına gönderildi!

Son dakika haberi... Terör örgütlerinin yuvası olan İsveç'in başkenti Stockholm'de alçak bir eyleme imza atıldı. PKK'lı teröristler tarafından Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a benzetilen bir kukla asıldı. Bunun üzerine Türkiye'den ardı ardına tepkiler gelirken, İsveç Büyükelçisi Staffan Herrström, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. İsveç Meclis Başkanı Andreas Norlen'in ise Türkiye'ye yapacağı ziyaret de TBMM Başkanı Şentop tarafından iptal edildi.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN AVUKATINDAN SUÇ DUYURUSU

Başkan Erdoğan'ın Avukatı Hüseyin Aydın, yapılan çirkin eyleme ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduklarını kaydederek, "İsveç'in Stokholm kentinde, terör örgütü PKK tarafından organize edildiği anlaşılan gösterilerde, Cumhurbaşkanımızı hedef alan ve suç teşkil eden eylemler nedeniyle failler hakkında soruşturma açılması talebiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur" dedi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı söz konusu skandalın üzerine harekete geçerek Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan ve suç teşkil eden eylemler nedeniyle soruşturma başlattı. Başsavcılık, soruşturma kapsamında, Ceza İşlerinde Karşılıklı Adli Yardım Avrupa Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde, yapılan eylemler nedeniyle adli idari soruşturma başlatılıp başlatılmadığı, eylemleri gerçekleştiren faillerin tespit edilmesi, delillerin toplanarak gönderilmesini içeren istinabe talebinin İsveç adli makamlarına gönderildiğini kaydetti.