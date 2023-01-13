Haberler Gündem Haberleri Son dakika | Sürdürülebilir Yüzyıl Zirvesi: Emine Erdoğan'dan açıklamalar
Giriş Tarihi: 13.1.2023 18:28 Son Güncelleme: 13.1.2023 18:40

Son dakika | Sürdürülebilir Yüzyıl Zirvesi: Emine Erdoğan'dan açıklamalar

Son dakika haberi: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Turkuvaz Medya'da düzenlenen 'Sürdürülebilir Yüzyıl Zirvesi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum, "Sıfır atık projesini tüm insanlığa sunuyoruz. Geri dönüşüm oranımızı yüzde 27'e yükselttik." ifadelerini kullandı. Kurum, "Türkiye Yüzyılı'nda sürdürülebilirlik kesintisiz kılınacak" dedi. Emine Erdoğan da zirvede açıklamalarda bulunuyor...

Son dakika | Sürdürülebilir Yüzyıl Zirvesi: Emine Erdoğan’dan açıklamalar

Son dakika haberi... Emine Erdoğan, 'Sürdürülebilir Yüzyıl Zirvesi'nde konuşuyor...

Erdoğan "Tüketimin yaşam kültürü haline geldiği çağdayız" dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları...

Öncesinde ise Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum 'Sürdürülebilir Yüzyıl Zirvesi'nde konuştu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum doğal afetlerin sıklığının Türkiye'de giderek artttığına dikkat çekti. Kurum, "Bulaşıcı hastalıklar insanlığın en büyük tehdidi" dedi.

Bakan Kurum, "Sıfır atık projesini tüm insanlığa sunuyoruz. Geri dönüşüm oranımızı yüzde 27'e yükselttik." ifadelerini kullandı. Kurum, "Türkiye Yüzyılı'nda sürdürülebilirlik kesintisiz kılınacak" sözlerini kullandı.

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Son dakika | Sürdürülebilir Yüzyıl Zirvesi: Emine Erdoğan'dan açıklamalar
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