Son dakika | Sürdürülebilir Yüzyıl Zirvesi: Emine Erdoğan’dan açıklamalar

Son dakika haberi... Emine Erdoğan, 'Sürdürülebilir Yüzyıl Zirvesi'nde konuşuyor...
Erdoğan "Tüketimin yaşam kültürü haline geldiği çağdayız" dedi.
Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları...
Öncesinde ise Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum 'Sürdürülebilir Yüzyıl Zirvesi'nde konuştu.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum doğal afetlerin sıklığının Türkiye'de giderek artttığına dikkat çekti. Kurum, "Bulaşıcı hastalıklar insanlığın en büyük tehdidi" dedi.
Bakan Kurum, "Sıfır atık projesini tüm insanlığa sunuyoruz. Geri dönüşüm oranımızı yüzde 27'e yükselttik." ifadelerini kullandı. Kurum, "Türkiye Yüzyılı'nda sürdürülebilirlik kesintisiz kılınacak" sözlerini kullandı.