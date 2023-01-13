SON DAKİKA: TOKİ İlk Evim-İlk İş Yerim projesinde yeni kura tarihleri belli oldu! Bakan Kurum duyurdu...

Bugüne kadar 67 günde 58 il ve ilçede çekilen kuralarda 3 bin 116 şehit ailesi ve gazi, 10 bin 764 engelli vatandaş, 32 bin 246 emekli, 55 bin 587 genç ve 37 bin 505 diğer kategorideki vatandaşlar olmak üzere toplamda 139 bin 218 vatandaş hak sahibi oldu.