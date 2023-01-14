Ali Yerlikaya duyurdu: Ambulansa yol vermeyen beton mikseri trafikten men edildi

Bağcılar'da ambulansa yol vermeyen ve yola beton döken beton mikserinin sürücüsüne ceza yağdı. Sürücüye çeşitli nedenlerle toplam 21.268 Lira para cezası kesildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "06 DGG 82 plakalı beton mikserinin sürücüsü, bugün Bağcılar'da, seyir halindeki ambulansa yol vermek yerine, yola beton harcı döktü. O an, muhtemelen, oturduğu direksiyon koltuğu, insanlığın bittiği yerdi" diyerek olaya tepki göstermişti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışma sonucunda sürücü yakalandı. Sürücü yakalanarak 21 bin 268 Lira para cezası kesildi.

Bunun üzerine tekrar açıklamada bulunan Bakan Koca, "Bugün Bağcılar'da ambulansa yol vermeyen beton mikseri kamyonun sürücüsüne ve araç sahibine Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından çeşitli maddeler gereğince 21.268 TL para cezası uygulanmıştır. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne kamuoyu adına teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

ALİ YERLİKAYA DUYURDU: ARAÇ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

Sosyal medya hesabı Twitter üzerinden açıklamalarda bulunanan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Bağcılarr'da ambulansa yol vermeyen ve yola beton harcı döken kamyon şoförü hakkında 21.268 TL idari para cezası kesildi. Araç trafikten men edildi. Ambulansların zamanla yarıştığını ve bir canı hastaneye yetiştirmeye çalıştığını unutmayalım" ifadelerini kullandı.