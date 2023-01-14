Başkan Erdoğan Stockholm’deki alçak eylem için suç duyurusunda bulundu: İsveç için hesap zamanı!

Türkiye'nin tüm uyarılarına rağmen PKK sempatizanlarının at koşturmaya devam ettiği İsveç'in başkenti Stockholm'de Başkan Erdoğan'ı hedef alan alçak eylemin yankıları sürerken hukuki bir adım da atıldı. Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na "Cumhurbaşkanına hakaret ve tehdidin delaletiyle Cumhurbaşkanına fiili saldırı suçu"ndan olayın failleri hakkında suç duyurusunda bulundu. Yapılan açıklamada suç duyurusuna gerekçe olarak "PKK tarafından organize edildiği anlaşılan gösterilerde, Cumhurbaşkanımızı hedef alan ve suç teşkil eden eylemler" gösterildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da olayla ilgili soruşturma başlattığını duyurdu. Başsavcılık, bu kapsamda, Ceza İşlerinde Karşılıklı Adli Yardım Avrupa Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde, yapılan eylemler nedeniyle adli soruşturma başlatılıp başlatılmadığını, eylemleri gerçekleştirenlerin tespit edilmesini, delillerin toplanarak gönderilmesini içeren istinabe talebinin İsveç adli makamlarına gönderildiğini kaydetti.Türkiye çirkin eyleme tepkisini diplomaside de gösterdi. Önceki gün İsveç'in Ankara Büyükelçisi Staffan Herrström, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.TBMM Başkanı Mustafa Şentop da tepkisini İsveç Meclis Başkanı Andreas Norlen'in 17 Ocak'ta Türkiye'ye yapmayı planladığı resmi ziyareti iptal ederek ortaya koydu. Şentop, Norlen'le yaptığı telefon görüşmesinde de "Atılan adımlar kadar, atılamayan adımlar da terör örgütlerine cesaret veriyor. Bu eylemin faillerinin tespit edilerek gerekenin yapılmasını acilen bekliyoruz" ifadelerini kullandı.Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise şunları kaydetti: "Bu kabul edilmez, lanetliyoruz. Hem ırkçı hem de nefret suçu içeren bir eylemdir. İsveç'in de mücadele etmesi gereken bir durum. Sayın Erdoğan'a değil, Türkiye'ye yapılmış bir saldırı. İsveç bu saldırıyı sadece kınayarak sorumluluktan kaçamaz. Artık İsveç için adım atma zamanı. PKK, İsveç'in NATO üyeliği yolunda mayın döşüyor. Bu mayınları temizlemek ya da bile bile bu mayınlara basmak kendi tercihleridir. İsveç burada bir seçim yapmak zorunda. İsveç hükümeti bu saldırılara yanıt vermezse biz de İsveç'in NATO üyeliği için istediği yanıtı vermeyiz. Bu kadar net."İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, Ankara'nın resti sonrası İsveç TV4 kanalına yaptığı yazılı açıklamada alçak eylemin sorumlularıyla ilgili atılacak somut adımları anlatmak yerine "Bu İsveç'in NATO üyeliği başvurusuna karşı sabotaj. İsveç'in güvenliği için tehlikeli bir durum. Önde gelen iki siyasetçisi suikasta kurban giden İsveç'te, bir ülkenin demokratik yolla seçilmiş liderinin böyle sahte biçimde infazının gerçekleştirilmesi çok ciddi bir durum" demekle yetindi.Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı üyeleri İsveç'in Ankara Büyükelçiliği'ne siyah çelenk bıraktı. Vakıf Başkanı Lokman Aylar, bu olayın Batı'nın ikiyüzlülüğünü ortaya çıkardığını söyledi.İsveç'te 15 Temmuz darbe girişiminden sorumlu oldukları ve casusluk faaliyetleri yürüttükleri için Türkiye'nin iadesini istediği firari 4 FETÖ'cüyle ilgili skandal bir gelişme yaşandı. İsveç Yüksek Mahkemesi tarafından Türkiye'ye iadenin reddine ilişkin karar, aralıkta İsveç hükümeti tarafından onaylandı. İsveç resmi haber ajansı TT'nin haberine göre 4 FETÖ'cü Türkiye'nin, NATO'ya üyelik sürecinde İsveç'ten talep ettiği iade listesinde bulunuyor. Karar sonrası İsveç devlet televizyonu SVT'ye canlı bağlantıyla konuk edilen FETÖ'nün yasa dışı dinleme ekibinin beyni olan ByLock kullanıcısı eski Emniyet Müdürü Murat Çetiner, iadesi reddedilenlerden birinin kendisi olduğu ve bu karardan dolayı mutluluk duyduğu açıklamasını pişkinlikle yaptı. FETÖ firarisi Bülent Keneş'in Türkiye'ye iadesi talebi de 19 Aralık 2022'de Yüksek Mahkeme tarafından reddedilmişti. AAHedef alınan,hakaret edilen sadece TürkiyeCumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanıdeğil, devletimiz ve büyük Türk milletidir,kınıyorum.İsveç'te Türkiye Cumhurbaşkanı'nıhedef alan bu olayı şiddetle kınıyorum.Topyekûn bir saldırı sistematik olaraksürmektedir.Bu yapılan saldırılardanİsveç'teki şerefsiz teröristlerkadar İsveç hükümeti de yetkilileride sorumludur. Bu saldırı, hemCumhurbaşkanımıza hem de Türkiye'ye, Türkmilletine karşı yapılmış alçak bir saldırıdır.Bu saldırılara Türkiye ve Türk milleti aslaboyun eğmeyecektir, gereken tepkileri degösterecektir.İsveç'te hainterör örgütüne mensup kişilerinTürkiye Cumhuriyeti veCumhurbaşkanı'na yönelikprovokasyon girişiminişiddetle kınıyoruz. İsveçmakamlarını sorumluluklarınıyerine getirmeyedavet ediyoruz.AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP ve İYİ Parti'nin kınama mesajları için "Tüm siyasi partilerin teröre karşı ortak duruş geliştirmesi ve terörle mücadeleyi desteklemesi milli birliğimiz açısından son derece önemli. Bu tavrı değerli buluyoruz" dedi.Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a karşı terör örgütü PKK ile bağlantılı kişiler tarafından yapılan çirkin eylemi şiddetle kınıyorum.Vatan Partisi, Memleket Partisi, Saadet Partisi, Yeniden Refah Partisi de olayı kınayan mesajlar yayımladı./ ANKARA