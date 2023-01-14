Başkan Erdoğan Stockholm’deki alçak eylem için suç duyurusunda bulundu: İsveç için hesap zamanı!





Türkiye çirkin eyleme tepkisini diplomaside de gösterdi. Önceki gün İsveç'in Ankara Büyükelçisi Staffan Herrström, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop da tepkisini İsveç Meclis Başkanı Andreas Norlen'in 17 Ocak'ta Türkiye'ye yapmayı planladığı resmi ziyareti iptal ederek ortaya koydu. Şentop, Norlen'le yaptığı telefon görüşmesinde de "Atılan adımlar kadar, atılamayan adımlar da terör örgütlerine cesaret veriyor. Bu eylemin faillerinin tespit edilerek gerekenin yapılmasını acilen bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise şunları kaydetti: "Bu kabul edilmez, lanetliyoruz. Hem ırkçı hem de nefret suçu içeren bir eylemdir. İsveç'in de mücadele etmesi gereken bir durum. Sayın Erdoğan'a değil, Türkiye'ye yapılmış bir saldırı. İsveç bu saldırıyı sadece kınayarak sorumluluktan kaçamaz. Artık İsveç için adım atma zamanı. PKK, İsveç'in NATO üyeliği yolunda mayın döşüyor. Bu mayınları temizlemek ya da bile bile bu mayınlara basmak kendi tercihleridir. İsveç burada bir seçim yapmak zorunda. İsveç hükümeti bu saldırılara yanıt vermezse biz de İsveç'in NATO üyeliği için istediği yanıtı vermeyiz. Bu kadar net."