Belaruslu kadın avukatı telefonla tacize 4.5 yıl hapis

9 GÜNDE 115 KERE ARADI

Şüpheli Mustafa U.'nun kendisini 14-23 Nisan arasında 9 gün boyunca 115 kere arayarak taciz ettiğini anlatan Maryia Konak, " Yaşadığım psikolojik taciz aile hayatıma da yansıdı. Gece gündüz defalarca farklı numaralardan beni taciz ediyor. Engelliyorum başka bir hattan arıyor.

Numaramı uygunsuz sitelerde paylaşacağı şeklinde tehditte bulundu. Avukat olduğum için tanımadığım numaraları da cevaplamam gerekiyor. Bu şahıs yüzünden işimi yapamaz hale geldim" dedi.