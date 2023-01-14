CHP’li Özel’i Manisa’da FETÖ ‘parlatmış’

15 Temmuz hain darbe girişimi döneminde kapatılan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) medyasına giderek sahip çıkan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Özgür Özel'in Manisa'dan Ankara'ya uzanan milletvekilliği hikâyesinde FETÖ'nün Manisa imamının anahtar olduğu ortaya çıktı. Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı'na FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 2016'da ifade veren Enis Uludemir, FETÖ'nün özel yetiştirdiği isimlerin eğitimine dair önemli bilgiler verdi. Özgür Özel'in 2007'den itibaren FETÖ tarafından desteklenmeye başlandığını anlatan Uludemir, "Örgüt içerisinde bu desteklenme 'parlatma' olarak tabir edilmekteydi" dedi.