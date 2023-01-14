Çocuk ve istismar bir arada anılmamalı

TBMMÇocuk İstismarının Araştırılması Komisyonu, çocuk istismarı ile ilgili yasal boyutta eksik kalanların giderilmesi için geniş kapsamlı araştırma yapacak. 6 yaşındaki bir kız çocuğunun "evlilik" adı altında cinsel istismara maruz bırakılmasının araştırılarak benzer olayların yaşanmaması ve her türlü çocuk istismarının önlenmesi için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Çocuk İstismarının Araştırılması Komisyonu çalışmalarına başladı. Komisyon başkanlığına seçilen AK Parti Aksaray Milletvekili Cengiz Aydoğdu, "çocuk" ve "istismar" kelimelerinin bir araya gelmemesi gerektiğini söyleyerek, "Milletvekili olarak en zor görevlerimden birini yürüteceğim. Ülkemizde çok tatsız olayla gündeme gelen çocuk istismarı konusunu araştıracağız" dedi. AK Parti Ankara Milletvekili Arife Polat Düzgün, çocuk istismarı konusunda yasal boyutta eksik kalanları kapatmayı amaçladıklarını söyledi. Düzgün, "Bir çocuğu bile kurtarabilirsek ne mutlu bize" dedi. MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk de Türk-İslam medeniyetinde çocuğun, insan fıtratının en masum hali olduğunu vurgulayarak, çocukların her zaman korunması gerektiğini, konunun kendilerini derinden yaraladığını belirtti.