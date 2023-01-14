Diyarbakır’da Eren Abluka sonbahar-kış-21 operasyonu başlatıldı

PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Diyarbakır'da "Eren Abluka Sonbahar- Kış-21 (Diyarbakır-Lice-Akçabudak) Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Çelik" operasyonu başlatıldı.
SEÇKİN BİRLİKLER SAHADA
Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı sevk ve idaresinde gerçekleştirilen operasyonda; Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 840 personel 56 operasyonel tim görev alıyor.
5 SIĞINAK YERLE BİR EDİLDİ
Operasyonun ilk gününde; nokta istihbaratına dayalı olarak Diyabakır-Lice ilçesi Akçabudak mahallesi kırsalında icra edilen arazi arama tarama faaliyetinde 5 adet sığınak tespit edildi. Sığınaklar içerisinde; 1 adet EYP düzeneği, 145 kilogram toz esrar ile çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.