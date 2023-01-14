Diyarbakır’da Eren Abluka sonbahar-kış-21 operasyonu başlatıldı

5 SIĞINAK YERLE BİR EDİLDİ

Operasyonun ilk gününde; nokta istihbaratına dayalı olarak Diyabakır-Lice ilçesi Akçabudak mahallesi kırsalında icra edilen arazi arama tarama faaliyetinde 5 adet sığınak tespit edildi. Sığınaklar içerisinde; 1 adet EYP düzeneği, 145 kilogram toz esrar ile çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.