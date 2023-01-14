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Giriş Tarihi: 14.1.2023 11:22

Diyarbakır’da Eren Abluka sonbahar-kış-21 operasyonu başlatıldı

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Diyarbakır’da 840 personelin katılımıyla “Eren Abluka Sonbahar-Kış-21 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Çelik Operasyonu” başlatıldı. Operasyonun ilk gününde Lice kırsalında tespit edilen 5 sığınakta 1 adet EYP düzeneği, 145 kilogram toz esrar ile çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
Diyarbakır’da Eren Abluka sonbahar-kış-21 operasyonu başlatıldı

PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Diyarbakır'da "Eren Abluka Sonbahar- Kış-21 (Diyarbakır-Lice-Akçabudak) Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Çelik" operasyonu başlatıldı.

SEÇKİN BİRLİKLER SAHADA

Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı sevk ve idaresinde gerçekleştirilen operasyonda; Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 840 personel 56 operasyonel tim görev alıyor.

5 SIĞINAK YERLE BİR EDİLDİ

Operasyonun ilk gününde; nokta istihbaratına dayalı olarak Diyabakır-Lice ilçesi Akçabudak mahallesi kırsalında icra edilen arazi arama tarama faaliyetinde 5 adet sığınak tespit edildi. Sığınaklar içerisinde; 1 adet EYP düzeneği, 145 kilogram toz esrar ile çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.

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Diyarbakır’da Eren Abluka sonbahar-kış-21 operasyonu başlatıldı
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