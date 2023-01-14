Hatay’da toplam 488 operasyon düzenlendi

Hatay Valiliği 2022 yılında terörle mücadele kapsamında İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan operasyonlarla ilgili istatistiki bilgileri kamuoyu ile paylaştı. Valiliğin yaptığı açıklamaya göre BTÖ mensuplarının Hatay'da faaliyet göstermesinin engellenmesine yönelik olarak Suriye'nin sınır hattı dâhil olmak üzere, alan hâkimiyeti sağlamak ve örgüt mensuplarının geçmiş dönemlerde kullandıkları yaşam alanlarının kullanılamaz hale getirilmesi amacıyla terörle mücadeleye devam edildiği vurgulandı.

Terör örgütü PKK'nın yuvalandığı Amanos dağlarının 2022 yılında 2'si büyük, 12'si orta ve 474'ü küçük olmak üzere yapılan toplam 488 operasyonla terörden temizlendiği belirtilen açıklamada, yapılan operasyonlarda Bölücü Terör Örgütü'ne (BTÖ) ait 103 sığınak ve barınağın imha edildiği bildirildi. Açıklamada ayrıca imha edilmeden arama yapılan sığınaklarda içinde ağır ve uzun namlulu silahların olduğu 18 silah, 43 el bombası, 290 elektrikli fünye, 319 kilogram patlayıcı madde, 6 bin 432 adet çeşitli mühimmat ve 19 telsiz ele geçirildiği belirtildi.

106 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Yapılan operasyonlarda PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütü üyesinin ve 24 FETÖ silahlı terör örgütü üyesinin yakalandığını belirten Hatay Valiliği, "Ülkemize yasal olmayan yollarla girmeye çalışan ve terör örgütleri içerisinde faaliyet gösteren 47 DEAŞ silahlı terör örgütü üyesi ile terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik 35 PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütü üyesi ve 24 FETÖ silahlı terör örgütü üyesi yakalanmıştır. Operasyonlarda; toplam 106 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmış, bunlardan 51'i tutuklanarak cezaevine teslim edilmiş, 47 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 8'i de serbest bırakılmış yada sınır dışı edilmiştir. Hatay İl Jandarma Komutanlığınca terör örgütleri ve bu örgütlerin gerçekleştirebilecekleri eylemlere karşı mücadelemiz, teknolojik imkân ve kabiliyetlerden en üst seviyede faydalanılarak diğer kurumlarla işbirliği içerisinde azim ve kararlılıkla devam etmektedir." dedi.