Mağdur kadının ifadesi uzman aracılığıyla alınacak

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın imzasıyla başsavcılıkların tümüne Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi hususunda genelge gönderildi. Genelgeyle aile içi ve kadına karşı şiddet suçlarıyla etkin mücadeleye vurgu yapıldı. Genelgede, ihtisaslaşmanın sağlanması amacıyla Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddet Suçları Soruşturma Bürolarında görevli cumhuriyet savcılarının zorunlu durumlar dışında farklı işlerde görevlendirilmemesi istendi. Genelgede, cumhuriyet başsavcılıklarına doğrudan yapılan şikâyet başvurularında, mağdurun beyanının bizzat cumhuriyet savcısı tarafından alınması gerektiği ifade edilirken, olaya ilişkin delillerin ivedi şekilde toplanmasının yanı sıra beyanının özel ortamda alınması gerektiği ya da şüpheli ile yüz yüze gelmesinde sakınca bulunduğu değerlendirilen mağdurun beyanının da Adli Görüşme Odası'nda uzman aracılığıyla alınması hususuna dikkat çekildi. Nitelikli veya tekrarlanan şiddet vakalarını içerenler başta olmak üzere yürütülen soruşturmalarda şüpheli hakkında uzaklaştırma veya yaklaşmama tedbirleri ile birlikte teknik yöntemlerle takip (elektronik kelepçe) kararı verilmesinin de talep edilmesine ve böylelikle bu tedbirlerin etkin şekilde uygulanmasının sağlanmasına dikkat çekildi.