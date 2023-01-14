Muğla’ya 15 milyar liralık 152 eser

Başkan Erdoğan bugün Muğlalılarla buluşuyor. Menteşe ilçesindeki Adliye Sarayı yanında düzenlenecek olan Toplu Açılış Töreni'nde, Muğla'ya 15 milyar TL'lik yatırımla hayata geçirilen 152 proje hizmete alınacak. Resmi açılışı yapılacak eserler arasında mevcut yolu 3 saatten 1.5 saate indiren Denizli-Muğla karayolu, toplam 2024 kişi kapasiteli Turgutreis Erkek Öğrenci Yurdu ve 2. Etap Kız Yurdu, 150'şer yataklı Seydikemer Devlet Hastanesi ve Bodrum Devlet Hastanesi de bulunuyor. Erdoğan, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'ndeki muhtarlar ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya gelecek, daha sonra AK Parti'nin İl Danışma Kurulu toplantısına katılacak.