Sebze-meyve atığında doğal gübre

Adana'nın Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, SABAH Gazetesi Bölge Temsilcisi Ersin Ramoğlu'nu ziyaret etti ve önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın "Sıfır atık" sloganının kendilerini yüreklendirdiğini ve belediye olarak 'Biyobozunur Atık Projesi'ni hayata geçirdiklerini söyleyen Kocaispir, projeyle ilgili bilgiler verdi. Bakan Kocaispir, projeden dolayı kendilerini tebrik eden Emine Erdoğan'ı yakın zamanda tesislerini incelemek üzere Adana'ya davet ettiklerini söyledi. Kocaispir, Türkiye'de narenciye üretiminin yüzde 30'unun Adana'da olduğunu belirterek "Yüreğir demek Çukurova demek. İlçemizde ciddi anlamda narenciye atıkları var. Bu atıklar yere döküldüğünde maalesef çürüyor ve Akdeniz meyve sineğini üretiyor. Akdeniz sineği de narenciyenin kalitesini düşürüyor. Biz de bu bakış açısıyla Biyobozunur Atık Projesi'ni hayata geçirdik" dedi.Narenciye bahçeleri ile birlikte semt pazarı ve hallerden topladıkları sebzemeyve atıklarını merkeze getirdiklerini anlatan Kocaispir, "Bu atıkları park ve bahçeler müdürlüğümüzün ürettiği dal atıklarıyla birleştiriyoruz, belli bir süreçten geçiriyoruz. Çevre ve ziraat mühendislerimizin gözetiminde toprağa benzeyen kompost madde elde ediyoruz. Üniversiteyle yaptığımız analizler sonucunda bahçelerdeki ürünlerin yüzde 75 verim artışını sağlayan bir madde haline geliyor. Hem sebze-meyve, hem dal atıklarını toplayarak böyle bir ürün elde ediyoruz. Yani bir taşla üç kuş vurmuş oluyoruz. Ürettiğimiz ürün hangi bitkide ne tür reaksiyon veriyor onu inceliyoruz. Pamukta, karpuzda, narenciyede ve diğer ürünlerde nasıl netice veriyor araştırıyoruz" diye konuştu.Hayata geçirdikleri projeden dolayı Emine Erdoğan'ın kendilerini tebrik ettiğini ifade eden Kocaispir, "Projemizle Türkiye'nin gündemine geldik. Bu projeyi hayata geçiren Türkiye'de sayılı belediyelerden bir tanesiyiz. Yakın zamanda Sayın Emine Erdoğan sosyal medya hesaplarından projemizi paylaşarak bizi tebrik edip destek verdi. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Emine Hanım'ı Yüreğir'e davet ettik"dedi.