Şehit Korgeneral Osman Erbaş’ın vasiyeti gerçekleşti! Arkadaşı o konuşmayı anlattı: Ben orayı biliyorum...

"OSMAN PAŞA BİRLİKTE GİDELİM, DİKELİM DEDİ"

Şehit Korgeneral Osman Erbaş'ın vasiyetini yerine getirdiklerini dile getiren araştırmacı yazar Zekai Akılotu, "Osman Paşa'mızın bir vasiyeti vardı. Bunun üzerinden çok zaman geçti. Yapabilir miyiz diye düşünürken, sağ olsunlar kurum müdürlerimiz gerekli izni verdi. Osman Paşa'mızın direğini ve bayrağını getirip buraya diktik ve vasiyetini yerine getirdik. Burası, Ankuzu Baba Türbesi mevkii olarak geçiyor. Cumhuriyet Bayramı toplantısında Osman Paşa'ya burayı anlatmıştım. O da, 'Ben o bölgeyi biliyorum ve bir bayrak direği size vereyim hatta beraber gidip dikelim' dedi. Kendisine nasip olmadı. Osman Paşa'nın yerine gelen kolordu komutanı da vasiyetini yerine getirerek bayrak direğini verdi. Belediye Başkanı'mıza da buradan teşekkür ediyoruz. Çünkü belediye de buranın ankrajını yaparak destek oldular. Biz de bayrağı getirip buraya diktik. Bundan sonra bakımını yapacağız. Elimizden geldiği kadar bayrağı orada tutacağız ve indirmeyeceğiz" dedi.