SON DAKİKA: AK Partili Kurtulmuş İsveç’e ateş püskürdü: Demeç vermeyin, yargılayıp iade edin...

SEÇİM NE ZAMAN OLACAK?

Henüz tam net olarak söylemek mümkün değil. Zorunluluklar dolayısıyla bir miktar erken olabilir. Bu bir erken seçim değildir. Biraz öne alınması bunun erken seçim olacağı anlamına gelmez.

Listeyi itibarlı isimler üzerinde yapacağız. Türkiye, Allah'ın izniyle 2023'te Türkiye Yüzyılı'nın kapılarını sonuna kadar açacak.

"BİZ TERÖRLE SİYASET ARASINDA ÇOK KALIN DUVARLAR KOYDUK"

Başından itibaren bizim çizgimiz bellidir. Terörle siyasete arasına mesafe konulması gerektiğini söylüyoruz. Bizim HDP'ye baştan beri çağrımız hep oydu. Terörle arasına aşılmaz duvarlar örün. Milyonlarca kişinin oy verdiği bir siyasi partisiniz. Bunun yolu dostluktan, kardeşlikten geçiyor. Biz terörle siyaset arasına çok kalın duvarlar koyduk.

Vatandaşlarımızı biz konuşurken 85 milyon yurttaşımızın tamamını düşünerek konuşuyoruz.

Türkiye'nin önünde önemli hedeflerden biri de standartları çok yüksek bir demokrasi bütün kurum ve kurallarıyla yerleştirebilmesi. Büyük mesafe alınmıştır. Özellikle AK Parti'nin 20 yıllık iktidarları sırasında hak ve özgürlüklar bakımından ortaya konulan reformları bugün saymaya kalksak akşama kadar sayabiliriz. Bunları bütün milletimiz biliyor. Demokratik standartlarımız çok daha yüksek hale getirmemiz lazım. Biz büyük Türkiye derken; ekonomisi çok güçlü, içeride çok güçlü toplumsal yapısına sahip olan kimsenin kendisini ötekileştirilmesinin hissetmediği 85 milyonun bir bütünün parçası olarak kendisi gördüğü bir Türkiye. Bunun içerisinde tabi insan hakları, demokrasinin, katılımcının fevkalede güçlendiği bir Türkiye kastediyoruz. Aynı zamanda bizim güçlü Türkiye'den kastımız demokrasisi bakımından dünya demokrasileriyle yarışabilecek bir Türkiye olacak.