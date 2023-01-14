SON DAKİKA: Fatih Erbakan’dan 6’lı masaya ’Başörtüsü’ tepkisi: 28 Şubat kokuları gelmeye başladı

ERBAKAN: 28 ŞUBAT KOKULARI GELİYOR

Fatih Erbakan, Antalya'da yaptığı konuşmada, Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü çıkışını hatırlattı, iktidarın anayasal düzenleme teklifi sonrası 6'lı masanın konuyu saptırmaya başladığını vurguladı.

Erbakan, "Kılıçdaroğlu başörtüsünü yasa ile düzeltme teklifinde bulundu. İktidar da 'anayasal teminat altına alalım' dedi. Biz de parti olarak destek verdik. Şimdi iş ciddiye binince mecliste grubu olan partiler topu taca atmaya başladı. Altılı masadan 28 Şubat kokuları gelmeye başladı. Başörtüsüne kılık, kıyafet özgürlüğüne getirilecek teminat neden laikliğe aykırı olsun. Atatürkçü Düşünce Derneği de altılı masaya laiklik uyarısı yapıyor." dedi.