SON DAKİKA: Fatih Erbakan’dan 6’lı masaya ’Başörtüsü’ tepkisi: 28 Şubat kokuları gelmeye başladı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, 6'lı masanın yönetim sistemi önerisi ve başörtüsünün anayasal teminat altına alınması sürecindeki tutumu ile ilgili önemli ifadeler kullandı. Erbakan, kılık kıyafet özgürlüğünün teminat altına alınmasının laikliğe aykırı olmadığını belirtti, 6'lı masanın kıvırmaya başladığını söyledi.
ERBAKAN: 28 ŞUBAT KOKULARI GELİYOR
Fatih Erbakan, Antalya'da yaptığı konuşmada, Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü çıkışını hatırlattı, iktidarın anayasal düzenleme teklifi sonrası 6'lı masanın konuyu saptırmaya başladığını vurguladı.
Erbakan, "Kılıçdaroğlu başörtüsünü yasa ile düzeltme teklifinde bulundu. İktidar da 'anayasal teminat altına alalım' dedi. Biz de parti olarak destek verdik. Şimdi iş ciddiye binince mecliste grubu olan partiler topu taca atmaya başladı. Altılı masadan 28 Şubat kokuları gelmeye başladı. Başörtüsüne kılık, kıyafet özgürlüğüne getirilecek teminat neden laikliğe aykırı olsun. Atatürkçü Düşünce Derneği de altılı masaya laiklik uyarısı yapıyor." dedi.
"KAOS ÇIKAR"
6'lı masanın yönetim sistemi önerisine de karşı çıkan Erbakan, "Seçilen Cumhurbaşkanı alacağı her kararda 6 genel başkandan icazet' alacak diyor. Tamamen bir karmaşaya, kaosa, istikrarsızlığa yol açacak bir durum. Cumhurbaşkanı her adımda 6 genel başkandan izin mi alacak? 7 adamla nasıl yöneteceksiniz?" diye konuştu.