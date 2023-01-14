Son dakika | Sürdürülebilir Yüzyıl Zirvesi’nde konuşan Emine Erdoğan: Sıfır Atık projesi gücünü milletimizden alıyor

Emine Erdoğan, şunları söyledi: "Sürdürülebilir Yüzyıl Zirvesi Ödül Töreni vesilesiyle bir aradayız. Türkiye'nin yeni yüzyılının sürdürülebilir bir yüzyıl olması hedefiyle çıktığımız yolda sunulan her katkıyı takdire şayan buluyorum. Bu anlamlı programda çevre duyarlılığıyla toplumda mümkün olduğu üstlenmiş isimlerle bir arada olmaktan memnuniyet duyuyorum. Ne yazık ki tüketimin yaşam kültürü haline geldiği bir çağda yaşıyoruz. Bir sermaye olarak görülen ve kaynakları sınırsızmış gibi tüketilen yeryüzünün milyonlarca canlıya ev sahipliği yapan ortak evimiz olduğunu unutmuş durumdayız maalesef. Dünyanın bir yanında ihtiyacın çok ötesinde tüketim yaşanırken, bu tüketimi karşılayabilmek için dünyanın başka yerlerinde insan emeği ve doğal kaynaklar bir seviyeye sömürülüyor."

İNSANLIK ADINA KAYIP

"Bu israf çemberini oluşturanların en büyük iddiası ise dünyanın kaynaklarının şu anki nüfusun ihtiyaçlarını kaldıramadığı yönünde. Oysa yapılan araştırmalar, dünyanın kaynaklarının hakkaniyetli dağıtıldığını bu kadar daha insana rahatlıkla yetebileceğini gösteriyor. Tüketim hırsının bedelini emeği ve doğal kaynakları hoyratça sömürülen mazlumlar temiz hava ve suya sağlıklı gıdaya erişim gibi en temel haklarından yoksun kalarak ödüyorlar. Daha çok tüketimi teşvik ederek elde edilmiş her kazanç insanlık adına bir kayıp haline geliyor. Topraktan sofraya kadar ortaya çıkan gıda kaybının önlenmesi, açlık ve sağlıksız beslenme tehdidini ortadan kaldırmaya yeterlidir."

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ASIRLAR ÖNCESİNDEN ÖĞRETİLDİ

"Dünyada israf edilen gıdaların iki milyar insana yetecek kadar yani açlık sorununu tamamen ortadan kaldırabilecek seviyede olduğunu biliyoruz. Böylesi bir durumda kendi çıkarlarının önüne insanlığın ortak derdini koyan sizler sürdürülebilir yüzyılı inşa eden öncülersiniz. Yeryüzünün gelecek nesillere bırakılacak bir emanet olarak gören medeniyetimizin dünyaya örnek teşkil edecek tezahürlerisiniz. Yarın kıyametin kopacağını bile bilse bile elindeki fidanı dikmeyi öğütleyen bir peygamberin ümmeti olarak asla pes etmemek gerektiğini biliyor musunuz? Nehir kıyısında bile suyu tasarruf etme emri dünyaya ve kaynaklara nasıl bakmamız gerektiğini asırlar öncesinden öğretiyor. Çoğumuz büyüklerimizden duyduğumuz baksın, eksilmesin, sarsın, dökülmesin duasını hatırlarız."