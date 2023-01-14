SON DAKİKA: Teröristler kazdıkları hendeklere gömüldü! MSB duyurdu: 11 YPG/PKK’lı terörist etkisiz...

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde 11 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlık'tan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Tek amaçları bölgeyi kana bulamak olan PKK/YPG'li teröristlere hak ettikleri gibi müdahale etmeye devam ediyoruz! Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldıran 11 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi. Teröristler kazdıkları hendeklere gömülmekten kurtulamayacak!