Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA: Teröristler kazdıkları hendeklere gömüldü! MSB duyurdu: 11 YPG/PKK'lı terörist etkisiz...
Giriş Tarihi: 14.1.2023 10:54 Son Güncelleme: 14.1.2023 11:01

SON DAKİKA: Teröristler kazdıkları hendeklere gömüldü! MSB duyurdu: 11 YPG/PKK'lı terörist etkisiz...

Son dakika haberine göre; Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde 11 teröristin öldürüldüğünü duyurdu. Bakanlık'tan yapılan açıklamada, "Teröristler kazdıkları hendeklere gömülmekten kurtulamayacak!" dedi.

SON DAKİKA: Teröristler kazdıkları hendeklere gömüldü! MSB duyurdu: 11 YPG/PKK’lı terörist etkisiz...

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde 11 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlık'tan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Tek amaçları bölgeyi kana bulamak olan PKK/YPG'li teröristlere hak ettikleri gibi müdahale etmeye devam ediyoruz! Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldıran 11 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi. Teröristler kazdıkları hendeklere gömülmekten kurtulamayacak!

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SON DAKİKA: Teröristler kazdıkları hendeklere gömüldü! MSB duyurdu: 11 YPG/PKK'lı terörist etkisiz...
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