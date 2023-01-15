20 Ocak’ta romanlarla hasret giderecek

Başkan Erdoğan'ın da katılımı ile 20 Ocak'ta İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde Büyük Roman Buluşması gerçekleştirilecek. "Yüzyılın Romanını Birlikte Yazıyoruz" teması ile 2023 Roman buluşması için hazırlıklar devam ediyor. Erdoğan'ın "Biz biriz, beraberiz, kardeşiz, hep birlikte Türkiye'yiz" sözünden yola çıkarak 2023 yılı Roman Buluşması programında iş hayatında, bilimde, sanatta, sporda kısacası hayatın her alanında ülkemize değer katan Roman vatandaşlarla ve sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya gelecek. Erdoğan'ın Roman vatandaşlara yeni müjdeler vermesi bekleniyor.