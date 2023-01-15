Annesiyle kalan çocuklara ücretsiz mama, bez, beşik

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, geçtiğimiz günlerde gazetecilere yaptığı açıklamada, cezaevlerindeki tutuklu ve hükümlüleri ilgilendiren yeni bir genelge hazırladıkları, yönetmelikte değişikliğe gidecekleri müjdesini vermişti. Bakan Bozdağ'ın ipuçlarını verdiği yönetmeliğin detayları ortaya çıktı. Yönetmelikte; tutuklu ve hükümlülerin elektrik faturalarından koğuşlarında bulundurabilecekleri giyim eşyası miktarına, sağlık haklarının güçlendirilmesinden mama desteğine kadar birçok düzenleme yer alıyor. İşte SABAH'ın edindiği detaylar:Yeni düzenleme ile hükümlü ve tutukluların aydınlatma, su ve ısınma giderleri Adalet Bakanlığı'nca karşılanacak. Bunların dışında tutuklu ve hükümlülerin kendi talepleriyle kullandığı elektrikli eşyanın elektrik giderleri ise daha önce olduğu gibi "ticarethane" tarifesinden değil, "mesken" tarifisi üzerinden faturalandırılacak.Ayrıca hassas gruplar içeresinde yer alan çocuk ve kadın hükümlülere pozitif ayrımcılık yapılarak tüm elektrik giderlerinin ceza infaz kurumu bütçesinden karşılanacağı düzenleniyor.Yeni düzenleme ile hükümlü ve tutukluların yanlarında bulundurabilecekleri eşyaların cins ve miktar sayısı artırılıyor. Eşyaların tek tek sayılması uygulaması ise son buluyor.Hükümlü ve tutuklular hekim raporuyla koğuş ya da odalarında ihtiyaçları doğrultusunda baston, ortopedik yatak ve boyunluk, solunum ve işitme cihazı bulundurabilecek.Annesinin yanında kalan çocuklar ile çocuk ve emziren annelere ihtiyaç duydukları gıda maddeleri, biberon, süt pompası, mama sandalyesi gibi yeme içmede kullanılan araç ve gereçler ile çocuğun gelişimi için gerekli olan çocuk bezi, beşik ve gelişimine katkı sağlayacak olan oyuncaklar ve eğitim- öğretim malzemeleri kurum bütçesinden tedarik edilerek ilgili hükümlü ve tutukluya verilecek.Hükümlü ve tutukluların nakli sırasında eşyalarının taşınma giderleri devlet bütçesinden karşılanacak.