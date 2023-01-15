Bahçeli’den 6’lı masa yorumu: Altı çarpı sıfır eşittir sıfır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kızılcahamam Kampı'nın ikinci gününde basın mensuplarıyla sohbet etti. Başörtüsü düzenlemesini de kapsayan kanun teklifine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bahçeli, "Meclis'te 400 üzeri oy çıkarsa sağlıklı olur. Olmazsa referanduma gidilir" dedi. Bahçeli, altılı masayla ilgili bir soruya da, "Ben bir formülünü buldum. Onun formülü şu: Altı çarpı sıfır eşittir sıfır. 6'lı masa bugüne kadar on toplantı yaptı. Yeni bir toplantı yapacaklar. Bu denklemi o toplantının sonucu üzerine kurdum" cevabını verdi. AK Parti ile ortak miting ve seçim beyannamesi düşünülüp düşünülmediği sorusunu yanıtlayan Bahçeli, "Altılı ganyanla bizi karıştırıyorsunuz herhalde" dedi.Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne ilişkin görüşünü paylaşan Bahçeli, "Mustafa Kalaycı, cumhurbaşkanlığı genel sistem uygulamaları ile MHP seçim beyannamelerinde vaat edilenleri karşılaştırmalı verdi. 'Güfte ile beste örtüşmüş' dedim. Bizim programımızla bugünkü cumhurbaşkanlığı uygulama sistemini karşılaştırdığımızda birbirini tutuyor" şeklinde konuştu.Seçim takviminin Cumhur İttifakı içerisinde görüşülerek netleşeceğini kaydeden Bahçeli, "İttifak daha da genişleyebilir mi?" sorusuna, "İttifaklar kurulmuş. Hepsi 85 milyonu kucaklamaya çalışıyor. Genişleyebildikleri kadar genişlesinler. 85 milyon az değil" yanıtını verdi. Bahçeli ayrıca seçim takvimi netleştikten sonra şehir şehir gezeceklerini vurguladı. Bahçeli, İsveç'teki skandal provokasyon ve gündemdeki diğer konulara ilişkin detaylı değerlendirmeyi kamp sonrası basın toplantısı ile duyuracaklarını kaydetti.MHP Genel Başkanı Bahçeli, Kızılcahamam Kampı kapsamında Ülkücü Şehitler Anıtı'nı ziyaret ederek karanfil bıraktı. Başta seçim çalışmaları olmak üzere birçok gündem maddesinin ele alındığı Kızılcahamam Kampı'nın ikinci gününde Bahçeli ve partililer Ülkücü Şehitler Anıtı'nı ziyaret etti. Anıta karanfil bırakarak dua eden Bahçeli, ardından Gökbörü Otağı'nda partililerle kısa bir süre sohbet etti. Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Disiplin Kurulu ve milletvekillerinin yer aldığı Kızılcahamam Kampı'nda seçim stratejileri değerlendirildi.Öte yandan MHP liderinin yeni yüzüğü de dikkat çekti. Basın mensuplarının sorusu üzerine yüzüğün detaylarını paylaşan Bahçeli, tasarımın kendine ait olduğunu ve üzerinde "Türkiye Cumhuriyeti 1923-2023" yazdığını kaydetti. Yüzüğün yan tarafında ise kurt simgesinin olduğu görüldü.