Diyarbakır ve Mardin turizmde zirveyi gördü

Güneydoğu'da sağlanan huzur ve güven ortamı meyvelerini vermeye başladı. Diyarbakır ve Mardin 2022 yılında turizmde zirve yaptı. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hayata geçirilen tanıtım etkinliklerinin de katkısıyla her iki kente adeta turist akını gerçekleşirken, otellerde yüzde 100'e yakın doluluk oranları yaşandı.Diyarbakır'da geçen yıla oranla konaklamada yüzde 20 artış sağlandı. 2021 yılında 548 bin 623 turist sayısı geçen yıl 655 bin 520'ye yükseldi. Yine aynı dönemlere ait konaklama sayısında da artış gözlendi. 2021'de 874 bin 877 olan konaklama, geçen yıl 1 milyon 70 bin 436 olarak gerçekleşti.Diyarbakır'da bir otelde genel müdür olarak görev yapan Ali Tanış, kentteki huzur ve güven ortamıyla birlikte 1 milyon 70 bin 436 turistin konakladığını anımsatarak, 2023 yılında 2 milyon turist ağırlamayı beklediklerini kaydetti. SABAH'a konuşan Turizm Otel Yöneticileri Derneği (TUROYD) Güneydoğu Anadolu Bölgesi Yürütme Kurulu Başkanı Kadir Varçin, "Pandeminin ilk yılları olması sebebiyle yasaklar mevcuttu. 2022'de yasakların kalkmasıyla konaklamalar, toplantılar, yemekler, yabancı ve yerli turistler bölgeye gelmiştir. On Gözü Köprümüz, Gazi Köşkümüz, surlarımız, tarihi ev yapılarımız gibi yerlerle Diyarbakır'a gelecek turistleri ağırlayacağız" dedi.Sahip olduğu tarihi ve mimari güzellikleri ile geçen yıl 3 milyona yakın turistin ziyaret ettiği Mardin'de de yüzler gülüyor. Kış aylarında bile tarihi kentteki otellerin doluluk oranı yüzde 60'ın üzerine çıkarken 2023 yılı hedefi ise 5 milyon ziyaretçiye çıkarıldı. Tarihi kentte 2022 yılında 75 bini yabancı olmak üzere 850 bin kişi konakladı. Günübirlik ziyaretlerle birlikte Mardin, 3 milyon kişiyi ağırladı. Mardin Turizm ve Otelciler Derneği Başkanı Özgür Azad Gürgör, 2023 yılında 1 milyonu konaklamalı olmak üzere hedeflerinin tarihi kentte 5 milyon turist sayısı olduğunu söyledi.Turist yoğunluğu, Mardin Havalimanı istatistiklerine de yansıdı. Havalimanındaki uçak trafiği, İstanbul ve Ankara'nın yanı sıra İzmir ve Antalya seferleri ile birlikte günde ortalama 3-4 seferi geçti. 2022 yılında 599 bin 435 kişinin havalimanını kullanarak geldiği Mardin'de tarih turizmine meraklı Güney Kore başta olmak üzere Uzakdoğu ülkelerinde gelen yabancı turistler en çok ziyaret edenler oldu. Mardin'in ilk butik otel sahibi ve Mardin Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı olan Sabahattin Evrensel de her yıl yeni otellerin kentte hizmete girdiğini kaydederek, 2023 yılında turizmden beklentilerinin yüksek olduğunu dile getirdi.