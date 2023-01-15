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Giriş Tarihi: 15.1.2023

Emine Erdoğan, Turkuvaz Medya’yı gezdi

Muhammed UZUN Muhammed UZUN
Emine Erdoğan, Turkuvaz Medya’yı gezdi
Turkuvaz Medya Grubu'nun yeni binasını ziyaret eden Emine Erdoğan, TV stüdyoları ve reji birimlerini gezerek yetkililerden bilgi aldı. Emine Erdoğan'a ziyarette, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Turkuvaz Medya Grubu Başkanvekili Serhat Albayrak, A Haber Genel Müdürü Haluk Çimen, ATV Genel Müdürü Hacı Ali Türkaslan, Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile üst düzey yöneticiler eşlik etti. Önceki akşam "Sürdürülebilir Yüzyıl Zirvesi ve Ödül Töreni"ne katılan Emine Erdoğan, çalışanlarla sohbet etti, başarı temennisinde bulundu.

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Emine Erdoğan, Turkuvaz Medya’yı gezdi
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