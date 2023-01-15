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Giriş Tarihi: 15.1.2023 13:11

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan’a tepki

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Bayraktar İHA, dünyanın önünde selam durduğu oyun değiştiricidir. Saldıranlar, Ya ajandır, Ya haindir, Ya embesildir” dedi.

İHA
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan’a tepki
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın 'Baykar' hakkında sorulan soruya verdiği cevaba ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bakan Soylu, "İnsansız hava araçları Türkiye'nin terörle mücadele tarihini değiştirdi. Hele Bayraktar İHA, dünyanın önünde selam durduğu oyun değiştiricidir. Saldıranlar, Ya ajandır, Ya haindir, Ya embesildir... Ordumuza kimyasal silah iftirası atan bir kişiye 'Geçmiş olsun' diyebilen, bu sıfatların hepsini üzerinde taşır. Amerika'nın çocukları, Çaresiz zübükler..." ifadelerine yer verdi.
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan’a tepki
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