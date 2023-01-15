İYİ Parti’de kadın kotasına uyulmayan seçim tepki çekti!

İYİ Parti'de Zonguldak il teşkilatı seçimlerinde mavi liste ile kazanan Erdal Gülay'ın yönetiminde kadın kotasına uyulmadığı gerekçesiyle seçimlerin iptalini isteyen üyeler bugün dilekçe vererek İlçe Seçim Kurulu'ndan seçimlerin iptalini istedi.
LİSTEDE KADIN KOTASINA UYULMADI, TÜZÜK İHLAL EDİLDİ
Kongre sırasında divana itirazda bulunmak istediklerini ancak divan heyetinin salonda olmadığını öne süren 35 İyi Partili, seçimi 6 oy farkla kazanan Erdal Gülay'ın yönetiminde partiye üye olmayan isimlerin yer aldığını iddia ettiler.
İYİ Parti yöneticileri genel başkanın kadın olduğu partide kadın kotasına uyulmamasına tepki gösterdiler.
SEÇİMİN İPTALİ GÜNDEMDE
İlçe Seçim Kurulu'nun bugün seçimin iptal talebi hakkında karar vereceği öğrenildi.