Komutanlarla sevincimize tahammül edemediler

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Muğla'da Adliye Sarayı yanındaki miting alanında Marmaris-Datça Yolu, Milas İçme Suyu Arıtma Tesisi ve Bodrum Devlet Hastanesi ile Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni'nde konuştu:Türkiye ve Türk milleti düşmanlarına gösteremediği tepkiyi ordumuzun komutanlarına fütursuzca sergileyen bir kişi, bu ülkenin siyasetçisi olabilir mi? Yalan ve iftirayla yürüttüğü ihanet kampanyasında başarılı olamayan bu habis zihniyet, kahraman ordumuzu ve şerefli komutanlarımızı hedef aldı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gücüne güç katacak bir savunma sanayii projemizin açılışında, ordumuzun komutanlarıyla birlikte yaşadığımız sevince tahammül edemediklerini hep birlikte gördük. Bay Kemal, Sakarya Arifiye'de bu ordunun başkomutanı olarak Tayyip Erdoğan ne yaptı? Orada Fırtına obüslerinin teslim törenini yaptı. Senin hayatında, senin aklında böyle bir şey var mı, böyle bir şey yapabilir misiniz? Altay tanklarının teslimini yaptık Bay Kemal. Bunlarla ordumuz çok daha güçlü. Ordumuz bunlarla o terör örgütlerine ne yaptı? İnlerine gömdü inlerine. Bay Kemal, sen bu teröristlerle dirsek dirseğe dolaştın. Bunlar teröristlerin başını ezen Türkiye fotoğrafını hazmedemiyor.: Başkan Erdoğan, Muğla'daki toplu açılış töreninde alandakilerin "Bir gece ansızın gelebiliriz" sloganlarına "Aynen öyle, bir gece ansızın gelebiliriz ve geleceğiz" yanıtını verdi.Bir masa kurmuşlar, etrafındaki herkesten ayrı ses çıkıyor. Herkes ayrı baş çekiyor, herkes ayrı hesap yapıyor. Bunlar Anayasa'yı da hiç okumamışlar. Sen nasıl oluyor da daha seçilmemişsin ve seçilmediğin halde nasıl oluyor da 'Hemen seçime gideriz' diyorsun? Ülkenin ve milletin iyiliğini istedikleri tek bir örnek görülmemiştir. Ülkemize 20 yıldır kazandırdığımız her eser ve hizmeti, demokrasi ve kalkınma atılımlarımızın tamamını nasıl bunlara rağmen yaptıysak inşallah Türkiye Yüzyılı vizyonunu da aynı şekilde hayata geçireceğiz.Cezaevlerindeki teröristleri de nasıl çıkarırız diye gayret içerisindesin Bay Kemal! Boşuna uğraşma, o teröristler öyle oralardan çıkamazlar. Ama bu şimdiden vaat ediyor. Yahu, Diyarbakır'da 51 vatandaşımızın ölümüne neden olan bu Demirtaş değil miydi? Şimdi çıkmış bu, 'Onları çıkaracağım' diyor. Bu millet sana bu yolu açmaz. Bu millet terörden beslenenlere, kan emicilere bu ülkede yol vermez.Başkan Erdoğan tören alanını saatler öncesinden dolduran coşkulu kalabalığa hitabında "Şu an karşımda 50 bin kişi var. Türkiye Yüzyılı destanını Muğlalılarla birlikte yazacağız" dedi.Muğla Yatağan'a bağlı Kapubağı köyünde yaşayan Hüseyin Yörük (87), tören alanına herkesten önce geldi. Yörük "Ekmeği karne ile aldığımız günlerden bugünlere geldik. Erdoğan'ın duacısıyım" dedi.Erdoğan, açılış töreninde kalabalığın önünden kendisine seslenen bir kız çocuğuna sarılarak sevgisini gösterdi. Erdoğan kurdele kesimini de Türk bayraklı şapka takan o kızla birlikte yaptı.Tören alanına "Hedef Kızılelma", "Dünyanın Efe'si Efeler diyarında", "Bir Gece Ansızın Gelebiliriz" yazılı pankartlar asıldı. Erdoğan pankartlarda yazılanları kürsüden okudu.Başkan Erdoğan, kendisini evine davet eden Selman Soğancı'yı kırmayıp aileye misafir oldu.Başkan Erdoğan "Muğla'ya 50 milyar TL'lik kamu yatırımı yaptık. Bugün Muğla'da 5.2 milyarlık yatırımla Marmaris- Datça Yolu, Milas İçme Suyu Arıtma Tesisi gibi 17 ayrı projeyi hizmete alıyoruz" dedi.Erdoğan, Muğla'da özel bir öğrenci yurdunun önünde öğrencilerle sohbet etti, fotoğraf çektirdi.Başkan Erdoğan "Muğla'da3 bin 355 konutu teslim ettik, 953 konutun yapımı sürüyor. İlk Evim Projesi'nde 2 bin 599 konut inşa edilecek, İlk Arsam Projesi'yle 5 bin 500 altyapılı arsa hizmete sunulacak" dedi.