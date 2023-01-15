Pençe-Kilit’te 506 terörist öldürüldü

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 17 Nisan 2022'de başlattığı Irak'ın kuzeyinde Pençe- Kilit Harekâtı kapsamında, bugüne kadar 506 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Teröristler tarafından kullanıldığı tespit edilen 575 mağara, sığınak ve barınağın imha edildiği operasyonda, 2002 mayın/el yapımı patlayıcı, 1182 silah ve 538 bin 413 mühimmat ele geçirildi. Bu arada Milli Savunma Bakanlığı, Mehmetçiğin zorlu şartlarda gerçekleştirdiği harekâtı yerinde göstermek amacıyla bölgede basın turu düzenledi.