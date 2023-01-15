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Giriş Tarihi: 15.1.2023

Pençe-Kilit’te 506 terörist öldürüldü

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 17 Nisan 2022'de başlattığı Irak'ın kuzeyinde Pençe- Kilit Harekâtı kapsamında, bugüne kadar 506 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Teröristler tarafından kullanıldığı tespit edilen 575 mağara, sığınak ve barınağın imha edildiği operasyonda, 2002 mayın/el yapımı patlayıcı, 1182 silah ve 538 bin 413 mühimmat ele geçirildi. Bu arada Milli Savunma Bakanlığı, Mehmetçiğin zorlu şartlarda gerçekleştirdiği harekâtı yerinde göstermek amacıyla bölgede basın turu düzenledi.
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Pençe-Kilit’te 506 terörist öldürüldü
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