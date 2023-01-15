Rami Kütüphanesi’nde ilk gün coşkusu

Açılışını önceki gün Başkan Erdoğan'ın yaptığı Türkiye'nin en büyüğü olan Rami Kütüphanesi hafta sonunu fırsat bilen binlerce vatandaşın akınına uğradı. 220 dönümlük alan içinde 36 bin metrekarelik kapalı alana sahip kütüphanede kimi ders çalışıp kitap okurken, kimi ziyaretçiler de 51 bin metrekarelik peyzaj alanı bulunan kampüs içinde gezdi. Çocuklar da kendileri için yapılan alanlarda etkinlik yapma fırsatı buldu. Kütüphanede ders çalışan Ayşe Tekin "Burası tam bize göre olmuş" derken Muzaffer Kaya da "50 yıllık buralıyım. Büyük değişim var, güzel işler yapılmış" diye konuştu.