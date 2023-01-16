İHA VE SİHALAR DOKUNULMAZ YAPTILAR! BİZ DOKUNACAĞIZ TABİİ Kİ

Babacan "Şimdi seçim yaklaşıyor. Hükümetin elindeki en önemli propaganda projelerinden bir tanesi bu. Bu da öyle bir hale getirildi ki 'Bu kutsal, dokunulmaz, dokunanı mahvederiz' falan gibi bir durum oldu. biz dokunacağız tabii ki yani." ifadesiyle SİHA ve İHA'lar hakkında tehdit dili kullandı.