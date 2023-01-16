Aday ve yol haritası belirleyemeyen 6'lı masanın küçük ortaklarından Deva Partisi Genel başkanı Ali Babacan Milli İHA ve SİHA'lar hakkında tepki çeken açıklamalarda bulundu. Babacan hükümetin desteklediği ve dünya çapında ses getiren hava araçları hakkında tehditvari ifadeler kullandı.
Ali Babacan FOX TV'de katıldığı programda İHA ve SİHA'larla ilgili Amerika Birleşik Devletleri'nden (ABD) gelen açıklamalar paralelinde tepki toplayan sözler sarf etti.
İHA VE SİHALAR DOKUNULMAZ YAPTILAR! BİZ DOKUNACAĞIZ TABİİ Kİ
Babacan "Şimdi seçim yaklaşıyor. Hükümetin elindeki en önemli propaganda projelerinden bir tanesi bu. Bu da öyle bir hale getirildi ki 'Bu kutsal, dokunulmaz, dokunanı mahvederiz' falan gibi bir durum oldu. biz dokunacağız tabii ki yani." ifadesiyle SİHA ve İHA'lar hakkında tehdit dili kullandı.
ABD'DEN BENZER SESLER
Bilindiği gibi Feto ye verdiği destekle gündeme gelen eski Pentagon yetkilisi Michael Rubin Türkiye'nin milli Savunma sanayi üretimleri ile ilgili olarak Baykar başta olmak üzere diğer Türk firmalarına yaptırım uygulanması çağrısında bulunmuştu.
ADAYLIKTA DA ORTAKLARINI YOKLUYOR
Ali Babacan 6'lı masada da Ahmet Davutoğlu'nun ardından kendi adaylığını öne çıkarmak istediği ve bu görevi iyi şekilde yapacağı açıklamalarıyla rahatsızlık oluşturmuş ve 6 parti içinde tartışmalara neden olmuştu.
İHANETİ TARİHE GEÇMİŞTİ
Ali Babacan'ın AK Parti içerisindeyken Başkan Erdoğan'ın adaylığı sırasında CHP ile başka aday çıkarmak için görüşmeler yürüttüğü ortaya çıkmıştı.
Ali Babacan'dan İHA tehdidi: "Kusura bakmayın, dokunacağız!" | Video