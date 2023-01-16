Akşener’den CHP ile gerilimi tırmandıracak hareket! O fotoğraf billboardlarda

6'lı masadaki adaylık bilmecesi gün geçtikçe daha kaotik bir hale geliyor. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP ile aralarında Saraçhane mitingiyle başlayan gerilimi tırmandıracak bir adım daha attı.
Partilerinin afişinde İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bulunduğu fotoğraflara yer verdi. Akşener ile İmamoğlu'nun yer aldığı reklam afişleri billboardlara asıldı.
Ayrıca, Gazeteci İsmail Saymaz, İYİ Parti'nin, 'Adalet ve İmamoğlu' temalı biri reklam filmi hazırladığını ve Saraçhane mitingi görüntülerinin yer alacağını belirtti.
30 OCAK'TA AÇIKLANACAKTI
Bilindiği üzere Saraçhane mitingi sonrası, adaylık tartışmaları alevlenmiş ve CHP, İYİ Parti'ye yönelik, Bir parti başka bir partinin içişlerine karışmamalı. Her partinin kendi kuralları vardır" ifadelerini kullanmıştı.
30 Ocak'ta yol haritasını açıklayacak olan 6'lı masanın, Akşener'in söz konusu tutumuna karşı nasıl bir tavır takınacağı da merak konusu oldu.