Akşener’den CHP ile gerilimi tırmandıracak hareket! O fotoğraf billboardlarda





30 OCAK'TA AÇIKLANACAKTI

Bilindiği üzere Saraçhane mitingi sonrası, adaylık tartışmaları alevlenmiş ve CHP, İYİ Parti'ye yönelik, Bir parti başka bir partinin içişlerine karışmamalı. Her partinin kendi kuralları vardır" ifadelerini kullanmıştı.