İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Baykar’a kara çalmak Türkiye düşmanlarını sevindirir yapılanlar hainlik

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Bekir Bozdağ; DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın SİHA üreticisi Baykar'a yönelik iftiralarına sosyal medya üzerinden yaptıkları açıklamalarla tepki gösterdi.Adalet Bakanı Bozdağ, Türk savunma sanayisinin yüz akı şirketlerinden Baykar'a kara çalanları ve saldıranları kınadığını ifade etti. Bozdağ, şunları kaydetti: "Kurulduğu günden beri devletten ve özel sektörden tek bir kuruş kredi ve nakit hibe almamış, kendi yatırım ve kazançlarıyla büyük başarılara imza atmış, pek çok ülkeye ihracat yapan 40 yıllık Baykar'a dil uzatmak, kara çalmak, sadece Türkiye düşmanlarını sevindirir."İHA'ların Türkiye'nin terörle mücadele tarihini değiştirdiğini vurgulayan İçişleri Bakanı Soylu da "Hele Bayraktar İHA, dünyanın önünde selam durduğu oyun değiştiricidir. Saldıranlar, ya ajandır, ya haindir, ya embesildir... Ordumuza kimyasal silah iftirası atan bir kişiye 'Geçmiş olsun' diyebilen, bu sıfatların hepsini üzerinde taşır. Amerika'nın çocukları, çaresiz zübükler" ifadelerini kullandı.BAYKAR Genel Müdürü Haluk Bayraktar, DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan'ın iftiralarıyla başlatılan kara propaganda ile ilgili yeni bir açıklamada bulundu. Babacan ile Türkiye düşmanı Michael Rubin ve firari FETÖ Cevheri Güven'in son günlerdeki açıklamalarına dikkat çeken Bayraktar, sosyal medya paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Komplo teorilerine hoş bakmam ama son iki günde; tescilli Türkiye düşmanı Michael Rubin'in Baykar'a yaptırım çağrısı, kaçak FETÖ'cünün YouTube iftiraları, Ali Babacan ve yardımcılarının iftiraları. Peşpeşe gelen bu saldırıların arasında korelasyon mu var, yoksa nedensellik mi?"