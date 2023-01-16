Bakan Akar Türkiye’nin Londra Büyükelçiliğini ziyaret etti

MSB, "İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace'ın daveti üzerine İngiltere'ye resmî bir ziyaret gerçekleştiren Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, ilk olarak Türkiye'nin Londra Büyükelçiliğini ziyaret etti. Bakan Akar'a beraberinde Bakan Yardımcısı Muhsin Dere de eşlik etti." açıklamasında bulundu.

MSB, "Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Londra Büyükelçiliğimizi ziyareti sırasında Büyükelçi Ümit Yalçın'dan çalışmalara ilişkin bilgi aldı. Bakan Akar bugün İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile de bir araya gelecek." dedi.