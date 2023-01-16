Bakan Bozdağ’dan 6’lı masa açıklaması: Bu masadan sadece kaos çıkar

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: 6 eş başkanla bakkal bile yönetilemezken, Türkiye yönetilebilir mi? Böyle bir masadan çıksa çıksa ihtilaf çıkar, kavga çıkar, kriz çıkar, kaos çıkar, istikrarsızlık çıkar. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, sosyal medya hesabından 6'lı masaya ilişkin paylaşımlarda bulundu. Altılı masanın içlerinden birini başkan kabul etmedikleri gibi Cumhurbaşkanı adaylarını da başkan kabul etmeyeceklerini dile getiren Bozdağ, "Başkansız ya da 6 veya 7 eş başkanla bir dernek, şirket, bakkal bile yönetilemezken, Türkiye yönetilebilir mi? Altılı masadakilerin vaat ettiği yönetim tarzı, açık bir yönetilmezlik sistemidir. Böyle bir masadan çıksa çıksa ihtilaf çıkar, kavga çıkar, kriz çıkar, kaos çıkar, istikrarsızlık çıkar.