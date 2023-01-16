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Giriş Tarihi: 16.1.2023 21:20 Son Güncelleme: 16.1.2023 21:43

Bakan Çavuşoğlu, İsveç’te ayrımcılığa maruz kalan Zehra ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsveç’te ırkçılık ve ayrımcılığa maruz bırakılan Zehra ile görüşüp, tebrik etti.

ANKARA
Bakan Çavuşoğlu, İsveç’te ayrımcılığa maruz kalan Zehra ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, görüşmesine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, eğitimin siyasete alet edilmesine tepki gösterdi. Çavuşoğlu, mesajında şunları ifade etti:

Irkçılık, yabancı düşmanlığı ve ayrımcılığa karşı tavrımız net! Zehra kızımızın bir İsveç üniversitesinde karşılaştığı olay, eğitimin siyasete alet edilmesinin kötü bir örneği. Telefonla görüşmemizde kendisini dirayeti ve vakarlı duruşu için tebrik ettim.

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Bakan Çavuşoğlu, İsveç’te ayrımcılığa maruz kalan Zehra ile görüştü
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