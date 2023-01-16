Bakan Çavuşoğlu, İsveç’te ayrımcılığa maruz kalan Zehra ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, görüşmesine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, eğitimin siyasete alet edilmesine tepki gösterdi. Çavuşoğlu, mesajında şunları ifade etti:

Irkçılık, yabancı düşmanlığı ve ayrımcılığa karşı tavrımız net! Zehra kızımızın bir İsveç üniversitesinde karşılaştığı olay, eğitimin siyasete alet edilmesinin kötü bir örneği. Telefonla görüşmemizde kendisini dirayeti ve vakarlı duruşu için tebrik ettim.