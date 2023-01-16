Cumhur İttifakı vatandaşa dokunacak

2023 seçimleri için Cumhur İttifakı gece gündüz çalışıyor. Muhalefetin henüz adayını bile açıklamadığı yarışta, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan her hafta bir ilde toplu açılış toplantılarında vatandaşla bir araya geliyor, MHP de açık hava toplantısına başlayan ilk parti oldu. Cumhur İttifakı, 2023 seçimlerinin yol haritasının belirlenmesi için sürekli kurmayları ile bir araya geliyor. Gönlüne girilmedik bir seçmen kalmayana dek alanda çalışmalarına ağırlık veren Cumhur İttifakı, kiminle yarışacağına bile bakmadan yapılan ve yapılacakları millete anlatıyor. Seçim beyannamesi çalışmalarının Erdoğan'a sunulmasından sonra vatandaşa somut anlaşılır vaatler sunulacak. Türkiye Yüzyılı ve Anayasa vurgusunun yer alacağı beyannamede Türkiye Yüzyılı'nda neler vaat edildiği vatandaşa dokunacak hizmetler belirtilecek.