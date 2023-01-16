Düzensız göçle mücadelede yeni aşama

Türkiye, ülkedeki çatışmalar, karışık siyasi durum, ekonomik sorunlar ve temel haklardan mahrum kalma nedeniyle göçün kaynağı olan Suriye, Libya, Afganistan ve Afrika ülkeleri dâhil 57 ülkeye vize uyguluyor. Dışişleri ve İçişleri Bakanlığı'nın kapsamlı ortak çalışmasıyla hayata geçecek yeni uygulamaya göre bu ülkelerden Türkiye'ye gelmeden önce sigorta yaptırılması zorunlu olacak. Türkiye'ye giriş yaptıktan sonra yasal süresi içerisinde çıkmayarak düzensiz göçmen olan kişilerin geri gönderme maliyetini Türkiye değil sigorta karşılayacak. Merkezlerde düzensiz göçmenlerin tüm temel ihtiyaçları karşılanıyor. Geri gönderme merkezine getirilen düzensiz göçmenlerin parmak izleri alındıktan sonra yanlarındaki yasaklı eşyaları tutanakla emanete alınıyor. Özel sağlık durumları da dâhil olmak üzere diğer bilgileri kayıt altına alınan düzensiz göçmenlere, temel ihtiyaç malzemeleri teslim ediliyor.