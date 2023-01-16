Emine Erdoğan’dan Şanlıurfalı Atahan’a tebrik mesajı

Çocuklarına çevre bilincini aşılamak için böyle bir yola başvurduklarını ifade eden turizmci baba Ahmet Uyaroğlu, sosyal medya üzerinden kendilerini tebrik eden Emine Erdoğan'a teşekkür ettiler. Uyaroğlu, "Atahan, yazın biriktirdiği dondurma çubuklarından resim çercevesi yapıyor. Bunu arkadaşlarıyla paylaşıyor. Çok hoşuna gidiyor. Daha sonra bunu Emine Erdoğan'a gönderdi. Daha sonra geri dönüş aldık. Atahan ve bizlerde çok mutlu olduk. Biz küçük yaştan çocuklarımıza çevre bilincini ve sıfır atık aşılamaya çalışıyoruz. Atahan'da bu bilinçte bir çocuktur" dedi.