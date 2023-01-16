Emine Erdoğan’ın tebrik ettiği aile, SABAH’a konuştu:

Şanlıurfa'da yaşayan Atahan Uyaroğlu (8), topladığı dondurma çubuklarını el sanatına dönüştürdü. Televizyonda gördüğü Sıfır Atık Projesi'ne dikkat çekmek için atık çubuklardan resim çerçevesi yaptı. Çalışmasını hediye olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'a gönderdi. Emine Erdoğan ise sosyal medya hesabından Urfalı Atahan'ın minik hediyesini paylaştı. Emine Erdoğan, "Güzel yavrum Atahan, hediyen beni çok mutlu etti. Seni gönülden tebrik ediyor, Tayyip dedenle birlikte gözlerinden öpüyoruz." dedi. Atahan'ın geri dönüşüm fikri, Türkiye'nin gündemine oturdu.





UMUDUMUZ YOKTU AMA DÖNÜŞ OLDU



Atahan'ın annesi Meltem Uyaroğlu, SABAH'a yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanlığı'ndan çok kısa sürede dönüş aldıklarını söyledi. Uyaroğlu, şunları söyledi: "Oğlum sürekli evde kartonlardan bir şeyler yapmaya çalışıyor. Dondurma çubuklarını da biriktirdi. Sonra bir gün 'bunlardan çerçeve yapmak istiyorum' dedi. O noktada da yardımcı oldum ben de. Daha sonra Emine Hanım'ın hassasiyetini bildiğimiz için ona hediye etmek istedik. Bir mektup yazdık. Bir ay geçmeden telefonumuz çaldı. O kadar kişi arasından bizi mi arayacaklar, açıkçası geri dönüş beklemiyordum. Hiç umudum yoktu. Çok mutlu olduk. Çok kıymetli bir proje için desteğimiz olsun istedik." dedi.



DONDURMA YEMEYİ ÇOK SEVİYORDUM



Atahan Uyaroğlu ise "Dondurma yemeyi çok seviyorum, çubuklarını atmak istedim. Bunu yaptık. Çerçevemi Emine Erdoğan'a gönderdim ve çok da mutlu oldum. Babam, Emine Erdoğan'ın Twitter'da paylaşımını gösterdi. Çok sevindim. Sıfır Atık Projesi'ni destekliyoruz." ifadelerini kullandı.





EMİNE ERDOĞAN'I SEVİNDİREN HEDİYE



Hediyeyi gönderen Atahan'ın yazdığı mektupta, "Sizin başlatmış olduğunuz Sıfır Atık Projesini ailecek destekliyoruz. Evimizde atıklarımızı ayrıştırıyoruz. Yazın yemiş olduğum dondurma buçuklarını biriktirdim. Annemle birlikte resim çerçevesi yaptık. Bu çerçeveyi size hediye etmek istiyorum. Umarım beğenirsiniz. Sizin ve Tayyip dedenin ellerinden öperim" ifadeleri yer almıştı.