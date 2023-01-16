Haberler Gündem Haberleri Eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Sözcü'nün haberini yalanladı: İtibar etmeyin
Giriş Tarihi: 16.1.2023 12:30 Son Güncelleme: 16.1.2023 12:37

Eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Sözcü'nün haberini yalanladı: İtibar etmeyin

Sözcü gazetesi, eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in ekonomiye ve hükümete yönelik, "Böyle enflasyon düşmez. Büyük tsunami geliyor" söylediğini iddia etmişti. Eski Maliye Bakanı Şimşek sosyal medya hesabı Twitter'dan yayınladığı mesaj ile haberin gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Sözcü’nün haberini yalanladı: İtibar etmeyin

Eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Sözcü gazetesinde hakkında çıkan haberi sosyal medya hesabı Twitter'dan yayınladığı mesajla yalanladı. Yaptığı açıklamada Şimşek, "Değerlendirme ve haberler kasıtlı ve hayal ürünüdür" ifadelerini kullandı.

'İTİBAR ETMEYİN'

Sözcü'de çıkan haberi yalanlayan Şimşek, "Bugün Sözcü Gazetesi kaynaklı çeşitli platformlarda şahsıma atfedilen değerlendirme ve haberler kasıtlı ve hayal ürünüdür. Seçim atmosferine girilen şu ortamda aziz milletimizden istirhamım, doğrudan şahsımdan duymadığınız hiçbir habere lütfen itibar etmeyiniz. Saygılarımla" dedi.

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Eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Sözcü'nün haberini yalanladı: İtibar etmeyin
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