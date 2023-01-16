İhraç edilen FETÖ’cü suçüstü yakalandı

Konya'da mahrem ağabey olduğu belirlendikten sonra yakalanan S.E. (43) itirafçı oldu. Türkçe öğretmeni olan örgüt üyesinin 15 Temmuz sonrasında meslekten ihraç edildiği 13 ay sonra tahliye olduğu, ancak bağını hiç koparmadığı örgütün güncel yapılanmasında aktif olarak yer aldığı belirlenince geçtiğimiz yıl Konya'da yeniden gözaltına alınıp, tutuklandığı öğrenildi. S.E.'nin telefonunda yapılan incelemede örgütte aktif olarak görev yapan bir şüphelinin, 'Kabuğunuza çekilin, her şeyi minimuma indirin' dediği belirlendi. S.E'nin de buna cevaben 'Ortalık karışacak gibi abi, bunu söyleyenler var' demesi dikkat çekti. Başka bir örgüt üyesi ise 'Haklarımız neyse hepsini alacağız' diyerek terör örgütü lideri Fethullah Gülen'in videosunu paylaştığı tespit edildi.