İşte YSK üyeliği seçiminde ilk gün son tur sonuçları

Yargıtay kontenjanından YSK üyeliğine seçilen Başkan Muharrem Akkaya, Cengiz Topaktaş ve Kürşat Hamurcu ile Danıştay kontenjanından seçilen Başkanvekili Erhan Çiftçi ve Yunus Aykın'ın görev süreleri doluyor. Bu kapsamda 5 yeni üyenin belirlenmesi için Yargıtay'daki seçimler başladı. Toplamda 16 aday YSK üyeliği için yarışıyor. Gün içerisinde toplamda 3 tur seçim yapılırken, Yargıtay'daki seçimin ilk günü tamamlandı.

Yargıtay'da yapılan ilk günkü seçimlerde üçüncü tura göre, Yargıtay 7. Ceza Dairesi üyesi Bülent Savtok 107, Yargıtay 8. Hukuk Dairesi üyesi Feyzi Eroğlu 134, Yargıtay 12. Hukuk Dairesi üyesi Serdar Mutta 78, Yargıtay 10. Ceza Dairesi üyesi Talip Bakır 82, Yargıtay 4. Ceza Dairesi üyesi Necip Topuz 83, Yargıtay 7. Ceza Dairesi üyesi Fehmi Tosun 30, Yargıtay 12. Ceza Dairesi üyesi Fuzuli Aydoğdu 39, Yargıtay 12. Ceza Dairesi üyesi Nadir Güngüneş 48, Yargıtay 11. Ceza Dairesi üyesi Arif Atılgan 36, Yargıtay 11. Hukuk Dairesi üyesi Mikail Özdemir 38, Yargıtay 11. Ceza Dairesi Orhan Balbal 33, Yargıtay 11. Ceza Dairesi üyesi Ahmet Badalı 42, Yargıtay 6. Ceza Dairesi üyesi Yılmaz Karaboduk 17, Yargıtay 3. Ceza Dairesi üyesi Celal Albay 56, Yargıtay 8. Ceza Dairesi üyesi Ertan Aydın 32 ve Yargıtay 9. Ceza Dairesi üyesi Mehmet Osmanoğlu 44 oy aldı. Toplamda 311 katılım sağlanan seçimde, Yargıtay üyeleri en fazla 3 adaya oy verebiliyor. İlk günün son turunda adaylardan hiçbiri seçilemezken, seçim yarın devam edecek.

YENİ ÜYELER YEMİN ETTİKTEN SONRA BAŞKAN SEÇİLECEK

Yeni üyeler seçildikten sonra görev süresi dolan üyelerin yerine yemin edecek. Yemin töreni sonrasında, 24 Ocak'ta halen göreve devam eden üyeler Ahmet Yener, Mahmut Akgün, Ekrem Özübek, Orhan Usta, Ali Ürker ve Battal Öğüt ile yeni seçilen 5 üye arasında YSK Başkanlığı ve Başkanvekilliği için seçim yapılacak. Gizli yapılacak oylama sonrasında en çok oy alan üye, YSK Başkanı olacak ve seçimi yeni başkan yürütecek. Yargıtay ve Danıştay kontenjanından yeni seçilen üyeler de başkanlık için aday olabilecek.

Toplamda 11 üyesi bulunan YSK, 7 asil ve 4 yedek üyeden oluşuyor. Bu üyelerin 6'sını Yargıtay, 5'ini de Danıştay Genel Kurulları kendi üyeleri arasından 6 yıllığına seçiyor. YSK, son dönemde yedek-asil ayrımı yapmadan 11 kişilik bir kurul gibi çalışıyor. Meclis'te grubu bulunan siyasi parti temsilcileri de YSK'nın bütün toplantı ve görüşmelerini izlemek için katılabiliyor.