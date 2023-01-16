Soyer Kırıklar köyünü yok saydı… "Okul dibine mezarlık istemiyoruz"

ÇİTLERE BEZ PERDE ÇEKİLDİ

Arazi içindeki zeytin ağaçları budanırken zemin de belediye ekipleri tarafından temizlendi. Mezarlığın okula bakan cephesindeki tel çitlere ise çocuklar gömü işlemini görmesin diye koyu renk bez perde çekildi. Yaşananlar karşısında büyük şok yaşayan mahalle sakinleri kendi aralarında topladıkları imzaları kaymakamlığa, Buca ve Büyükşehir Belediyelerine verse de değişen bir şey olmadı. Bugüne kadar mahalle sakinlerinin randevu taleplerine olumlu yanıt vermeyen Soyer'in uzlaşmaz tavrı Kırıklar köyünde büyük hayal kırıklığı yarattı.

MEHMET ÖĞÜT

"Orası daha önce köy tüzel kişiliğinin arazisi idi. Yıllarca oraya fidan ektik. İl Özel idaresi kapanınca köy malları Büyükşehir Belediyesine geçti. Büyükşehir Belediyesi şimdi burasını mezarlık yapmak istiyor. Mezarlık değil çocuk parkı yapılsın istiyoruz."