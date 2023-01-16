Soyer Kırıklar köyünü yok saydı… "Okul dibine mezarlık istemiyoruz"

Seçim meydanlarında sıkça demokrasi vurgusu yapıp "İzmir'i İzmirli vatandaşlarla birlikte yöneteceğiz" diyen Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, göreve geldikten sonra vatandaşlara verdiği sözleri çabuk unuttu. Buca Kırıklar mahallesinde 2 bine yakın vatandaşın feryadını yok sayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, köy ilkokulunun karşısındaki araziyi mezarlığa dönüştürmek için talimat verdi.
Yaşananlara isyan eden mahalle sakinleri "Okulun dibinde mezarlık istemiyoruz" diyerek çalışmaların bir an önce durdurulmasını istedi. Söz konusu alanın mezarlık değil çocuk parkı olarak değerlendirilmesini isteyen köy sakinleri Başkan Soyer'e bu dayatmadan vazgeçmesi için çağrıda bulundu. Okul ile mezarlık yapılmak istenen arazi arasından sadece 2 metrelik bir yol geçtiğini belirten vatandaşlar "Defalarca randevu talep ettiysek de bir türlü sonuç alamadık. Kaymakamlığa, valiliğe dilekçe verdik sesimizi kimseye duyuramadık. Çocuklarımız her gün karşılarında ağlayan, ağıt yakan insanları görsün, psikolojileri bozulsun istemiyoruz. Üstelik mezarlığın yanında bir de düğün salonu var. Koskoca kentte mezarlık yapılacak başka yer mi kalmadı? Böyle şey olmaz." diyerek yaşananlara isyan etti.
Göreve gelmeden önce "Halkın istemediği hiçbir şey yapmayız" diyen ve seçim meydanlarında İzmir'i kentli ile birlikte yöneteceklerini iddia eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, iş icraata gelince verdiği sözleri çabuk unuttu. Buca Kırıklar mahallesinde yaşayan 2 bine yakın vatandaşın karşı çıkmasına rağmen Soyer, köy okulunun karşısındaki araziyi mezarlık yapmak için talimat verdi.
ÇİTLERE BEZ PERDE ÇEKİLDİ
Arazi içindeki zeytin ağaçları budanırken zemin de belediye ekipleri tarafından temizlendi. Mezarlığın okula bakan cephesindeki tel çitlere ise çocuklar gömü işlemini görmesin diye koyu renk bez perde çekildi. Yaşananlar karşısında büyük şok yaşayan mahalle sakinleri kendi aralarında topladıkları imzaları kaymakamlığa, Buca ve Büyükşehir Belediyelerine verse de değişen bir şey olmadı. Bugüne kadar mahalle sakinlerinin randevu taleplerine olumlu yanıt vermeyen Soyer'in uzlaşmaz tavrı Kırıklar köyünde büyük hayal kırıklığı yarattı.
MEHMET ÖĞÜT
"Orası daha önce köy tüzel kişiliğinin arazisi idi. Yıllarca oraya fidan ektik. İl Özel idaresi kapanınca köy malları Büyükşehir Belediyesine geçti. Büyükşehir Belediyesi şimdi burasını mezarlık yapmak istiyor. Mezarlık değil çocuk parkı yapılsın istiyoruz."
ULVİ AKINCI
"Akıl var mantık var. Köy içinde, ilkokulun dibinde mezarlık mı olur? Defalarca mezarlık yapılmasın diye girişimde bulunduk ama derdimizi kimseye anlatamadık. Orası küçük bir arazi. Eğer illa yapılacaksa bu köyde oturanlar defnedilmeli."
MUHARREM UYANIK
"Büyükşehir eğer belediyecilik yapacaksa kalkıp köylerde bir avuç yere çöküp mezarlık yapmaya kalkmasın. Böyle geçici, günü kurtaran çözümlerle kentin mezarlık sorunu çözülmez. Orası 4-5 dönümlük bir yer. Gömüye açılırsa 3-4 gün içinde dolar. İzBB devletin ilgili kurumları ile irtibat kursun, daha geniş alanlar bulsun. Devletin, hazinenin yeri mi yokta burada 4 dönümlük araziye mezarlık yapıyorsun? Bu çare mi? Bizim köy mezarlığımız doldu diyelim. Biz cenazemizi nereye gömeceğiz? Böyle bir saçmalık mı var. Belediye benim mezarlığıma çökecek ben cenazemi defnetmek için başka yerlerde gömü yeri arayacağım. Olacak iş değil. İzBB saçma sapan işler yapacağına belediyecilik yapsın."
ÖZKAN ÖZER
"Okulun önünde köyün içinde bu mezarlık olmaz. Bizim evimizin etrafı mezarlık. Gelip evin içine kadar araba park ediyorlar. Ben şehit ailesiyim kayın biladerim Mehmet Güleç, Diyarbakır Genç ilçesinde şehit düştü. Buraya park yapıp ismini verin diye defalarca müracaat ettik. Tamam dediler ama yapmadılar. Şimdi de gelmiş mezarlık yapmaya kalkıyorlar. Buraya mezarlık yapılmasını kesinlikle istemiyoruz. Eğer diretirlerse mezarlığın her iki tarafından geçen ve şu an yol olarak kullanılan arazi bizim tapulu mülkümüz. Yolu kapatırız olur biter."
DUYGU AYGÜN
"Ben ziraat mühendisiyim. Burası köyümüzün ortası, okulun ise da tam karşısı. Mezarlık yapılmak istenen arazi dere yatağının dibinde kalıyor. Üstelik yanında da düğün salonu var. Hiçbir toprak analiz yapılmadan burasını mezarlık yapmaya kalkıyorlar. Mezarlık yönetmeliğine, kanunlara göre tamamen usulsüz bir mezarlık. Buradaki toprak yapısı mezar yapımına kesinlikle uygun değil. Sadece tapuda metruk mezarlık yazdığı için hiçbir bilimsel araştırma yapılmaksızın burası büyükşehir tarafından mezarlık yapılmaya dayatıldı. Köy halkı olarak kesinlikle istemiyoruz. Burası yüzyıllarca köyün vakıf arazisiymiş. Fidan ocağı olarak kullanılıyormuş. Hiçbir zaman mezarlık olarak kullanılmamış. Burası bir avuç toprak. İzBB'nin mezarlık ihtiyacını karşılayacak kadar büyük bir alan değil. Bir ay olmadan burası dolacak. Sonra yüzyıllar boyu mezarlık olarak kalacak. Köy halkı olarak imza topladık. Gitmediğimiz yer kalmadı. Biz istemiyoruz dedikçe illaki yapacağız diyorlar. Burası koskoca bir köy. Burada yaşayan insanlar ve talepleri nasıl yok sayılır anlaşılır gibi değil. Mezarlık okula da sınır. Okulun karşısında mezarlık mı olur. Gömü yapılırken insanlar ağıtlar yakıyor, bağırıp çağırıyor. Çocuklar bunları görüp duyunca psikolojik olarak olumsuz etkilenmeyecek mi? Kimse bunu düşünmüyor. Üstelik burası Tahtalı Barajı Koruma Havzası içinde yer alıyor. İş lafa gelince yeraltı suları kirlenmesin diye koruma alanı deyip hiçbir yapılamaya izin vermiyorlar öte yandan gelip toprak yapısı uygun olmayan yere mezarlık yapmaya çalışıyorlar. Kesinlikle bize yapılmak istenen bu dayatmayı kabul etmiyoruz."
NAİME SAKIZLI
"78 yaşındayım. Kesinlikle buranın mezarlık olmasını istemiyoruz. Buca bize 24 kilometre. Torunum her gün park istiyor. Zaten zor yürüyorum. Ben her gün bu çocuğu parka nereye götüreyim. Burası mezarlık değil park olsun. Aşağıya koronadan ölenler için mezarlık yaptılar. Bu toprak geçirimli toprak. Yağmur yağdığında yeraltı suları kirlenme tehlikesi ile karşı karşıya. Bu suyu hepimiz içiyoruz. Kesinlikle mezarlık olmasına razı değiliz. Bir yanda okul bir yanda mezarlık olmaz. Benim torunum yakında okula başlayacak. Torunum okul bahçesinde oynarken mezarlığa gelen cenazelerin seyrine mi bakacak? Böyle şey olmaz."
ADEM SAKIZLI
"Tahtalı Barajı Koruma Havzası diyorlar içme suyunu koruma bahanesi ile hiçbir yapılaşmaya izin vermiyorlar. Sonra da gelip koronadan hayatını kaybedenleri dere yatağına gömüyorlar. Şimdi de gelmişler okulun dibine mezarlık yapmaya kalkıyorlar. Böyle şey olmaz. Kesinlikle karşıyız."