Türkiye’nin gücü Interpol’e yansıdı! 133 ülkeden 37 suçlu getirildi

*Gazeteci Hrant Dink suikastında kullanılan silahı sakladığı, faile cinayet için borç para verdiği, cep telefonunu cinayet için iletişim aracı olarak kullandırdığı tespit edilen ve aranan Ahmet İskender, Kırgızistan getirildi.

*PKK/KCK terör örgütüne silah sağlamak suçunu işleyen ve terör örgütüne lojistik destek sağlayan Şevket Rabindüz ve Şehmuz Rabindüz Gürcistan'dan getirildi.

*Reyhanlı saldırısının azmettiricisi olan ve "Uyuşturucu Ticareti" suçundan aranan Mehmet Gezer, Amerika Birleşik Devletleri'nden getirildi.

EGM Interpol-Europol Daire Başkanlığı ayrıca ülkemizde yakaladığı 75 firariyi ülkelerine iade etti.

*Avustralya' da faaliyet gösteren "Comanchero" suç örgütünün yöneticilerinden olan Mark Douglas Buddle ile aynı suç örgütü yöneticilerinden olan Tony Haddad ülkemize girmek isterken sahte pasaportla yakalandı.

*İtalya'da faaliyet gösteren suç örgütü "Ndrangheta'nin" yöneticilerinden olan ve "Uluslararası Uyuşturucu Ticareti" suçundan İtalyan adli makamlarınca kırmızı bültenle aranan Luciano Camporesi, hakkındaki kırmızı bültene istinaden Antalya' da sahte kimlikle yakalandı ve akabinde adli makamlarca tutuklandı. İtalya' ya iadesine yönelik işlemleri devam ediyor.