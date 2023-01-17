AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Bu 6’lı eş başkanlık sistemidir

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan MYK'nın ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik basın açıklaması yaptı. 6'lı masadaki yetki tartışmalarına değinen Çelik şunları söyledi:Muhalefetin yaptığı antisiyaset. Diyorlar ki, bir cumhurbaşkanı olacak, 6 kişinin onayını almadan siyasi bir karar alamayacak. Peki, cumhurbaşkanı bunu yapmazsa ne olur. Mutabakat bozulur, seçime gidilir. Bu 6'lı eş başkanlık sistemidir, cumhurbaşkanıyla birlikte 7'li eş başkanlık sistemi olur. Bu yaklaşım siyasi bir paralel yapı ortaya çıkarır. Bu tablo, demokrasimizi felç edecek ve büyük devlet krizleri ortaya çıkaracak bir yaklaşımdır.Meclis'in kendi çalışma sistemi içerisinde çalışmalar devam edecek. Hiçbir gecikme olmadan, seçimler bekleniyor gibi bir şey söz konusu değil. Herkes müsterih olsun. Şubat veya en geç martta tamamlanmış olacak.Seçim tarihini biraz geriye çekebiliriz dedik ama bu erken seçim anlamına gelmez. Tarihler çalışılıyor, somutlaştırdığımız zaman paylaşılacak.Ankara-Şam normalleşmesinde süreç kendi seyrinde işliyor. Suriye'deki muhataplara söylemek istediğim şu: Onlar için en büyük tehdit terör örgütleridir. Türkiye işgalci değildir.Cumhur İttifakı milletimizin geleceği için ortaya çıkmış bir iradedir. Hem Cumhurbaşkanımız hem de Devlet Bahçeli açıklamalarını bu yönde yaptı. HÜDAPAR ile arkadaşlarımız karşılıklı olarak görüşmeye devam ediyor. Henüz sonuçlanmış bir aşamada değiliz.