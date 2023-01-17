Akşener’den Kılıçdaroğlu’na şimdi de videolu mesaj

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener birer gün arayla, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na, cumhurbaşkanı adaylığı konusunda rest çekti. Önceki gün, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte fotoğraflarını afişlere bastıran ve 'Devlete Adalet Yakışır, Az Kaldı' ifadeleriyle reklam panolarına astıran Akşener, şimdi de videolo bir mesaj yayımladı. Akşener, Saraçhane Mitingi'nin görüntülerinin yer aldığı videoyu kendi kişisel hesabından şu ifadelerle paylaştı:"20 yıldır ülkemizi esir alan bu adaletsiz düzeni; milletimizle birlikte, sandıkta değiştireceğiz! Çünkü Devlete Adalet Yakışır!" "SARAÇHANE BİZİMDİR"Akşener'in dün paylaştığı ve İmamoğlu vurgusunun yapıldığı videoda, "İstanbullular diyorsunuz ki saray sizinse Saraçhane bizimdir. Diyorsunuz ki, zulüm sizinse sandık bizimdir. Hiçbir haksızlık sonsuza kadar sürmez. Hele aziz milletimizde hiç sürmez. Geldikleri gibi giderler. Geldikleri gibi sizin iradenizle gidecekler."Daha önce Kılıçdaroğlu, Akşener'e yönelik içişlerine karışmaması uyarısı yapmıştı. Akşener de Kılıçdaroğlu'na sert tepki göstermişti. İyi Parti kanadından bir gün arayla gelen iki restin CHP tarafından nasıl karşılanacağı merak konusu oldu.